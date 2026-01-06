「算数が苦手」とどう違う？「算数障害」とは何か

「うちの子は算数が苦手で困っている」という人はいませんか？ その子はもしかしたら「算数障害」かもしれません。算数障害は、発達障害に含まれる「LD（学習障害）」の一種であす。脳の「認知」のアンバランスによって算数の習得がスムーズにできなくなっているために、たし算やひき算、かけ算の九九などでつまずくのです。

算数障害は生まれもった特性であるため、そのままにしていても、そのうちに算数ができるようにはなりません。ですから、算数が苦手で困っている様子があれば、できるだけ早く支援をはじめることが大切です。

算数障害の子のために、親や保護者ができることを、全8回にわたって解説します。子どもたちが算数を楽しく学ぶ手助けとなるようなヒントを、ぜひ見つけてください。

算数障害がわかる第1回

算数障害は極端に算数が苦手なLD/SLD（学習障害）の1つ

そもそも「算数障害」とは、どういう状態を指すのでしょうか。算数障害についてよく知るために、まずは発達障害の基礎知識をおさえておきましょう。

発達障害とは、生まれつき脳の機能に何らかの不具合があることによって起こるとされています。代表的なものは次の3つです。

・ADHD（注意欠如多動症）

注意を向けることが苦手だったり、突発的に行動するなど、行動面に特性があらわれやすい。

・ASD（自閉スペクトラム症）

人とのコミュニケーションが苦手だったり、特定のことに強いこだわりが見られるといったことが特徴的。

・LD／SLD（学習障害）

読み書きや計算など、部分的に学習面での困難さが目立ち、習得するのに時間がかかる。多くは就学後にはじめて気づく。

「算数障害」は、発達障害のうち「LD（学習障害）」と呼ばれるものに含まれます。では、学習障害とはどういうものなのでしょう。

学習障害は「LD」または「SLD」と表記されます。LDは文部科学省で定めたもの、SLDはアメリカ精神医学会の診断基準によるものです。SLDの定義による困りごとは、読み書きと算数中心です。LDのほうが困りごとの範囲が広く設定されています。どちらの定義にも算数障害は含まれます。教育現場では、この定義に基づき支援することになっています。

LDのなかで、計算や推論に困難がある

LDは「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」という学習に関連する能力のいずれかに困難が見られるもの。そのなかの「計算する」や「推論する」に困難があるのが算数障害となります。具体的な困りごとを見てみましょう。

●「聞く」の困りごと

・話の内容を理解できない

・聞き間違いが目立つ

●「話す」の困りごと

・いいたいことを表現できず、伝えられない

・文法をよく間違える

●「読む」の困りごと

・音読するときに1音ずつ、たどたどしく読む

・文字を正しく読むことが難しい

●「書く」の困りごと

・文字を書くと、マス目から著しくはみ出す

・書き間違いが多い

そして、LDのなかでも以下の2つに該当するのが「算数障害」とされています。

●「計算する」の困りごと

・簡単なたし算・ひき算ができない

・九九を覚えられない

・筆算が難しい

●「推論する」の困りごと

・文章問題で数の変化をイメージすることができない

・文章問題で式が立てられない

また、LDにADHDやASDを併せもつケースがあります。つまり、LDの1つである算数障害に、ADHDやASDの特性が加わるケースがあるということです。

ただ、困ったことにADHDやASDが併存していると、これらの特性のほうが目立ちやすいため、学習面での困りごとが見えにくくなります。たとえば、ADHDがあると、計算するときにケアレスミスが生じたり、解答を早合点したりするといったミスが起こりやすくなるのです。ASDでは文章とイメージが結びつきにくいことがあり、算数の文章問題が苦手になることがあります。

境界知能や算数不安も算数を困難にさせる原因に

算数が苦手だからといって、必ずしも算数障害があるとは限りません。算数が困難になる理由は、ほかにも考えられます。

その1つが「境界知能」です。知的障害ではありませんが、IQ（知能指数）が平均より低いために算数の理解が難しくなることがあります。算数障害よりも境界知能の子どものほうが多いと考えられています。

「算数不安」も算数が困難になる要因の1つです。算数に対する拒否感などがある状態で、学習が進まなくなります。小学生のなかで算数に自信がない子は20％程度いると考えられます。算数不安を抱えている子は多いといえるでしょう。

【算数が苦手な子に考えられる要因】

●算数障害

認知のアンバランスがあるために起こるとされている。

●境界知能

知的障害があるわけではないが、平均よりIQが低い（IQ 70〜84）。抽象的思考や仮説を立てるといったことが難しく、算数だけでなく学習面全般に遅れがあらわれることがある。学習が徐々に遅れ、小学校5〜6年生の内容になると、算数を含めて難しさが目立つ。

●算数不安

算数に対する拒否感や不安があることで、算数不安が強いと算数の学習に影響を及ぼす。算数の学習を遠ざける分、基礎となる内容の習得が遅れる。積み重なると、学年相応の問題を解くことが困難になる

