¤á¤ë¤ë
¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ À²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÀ¸¸«¡£¸áÇ¯¤Îº£Ç¯¤ÏÇ¯½÷¤Ç¡Ö2025Ç¯¤Ï½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ÆÄº¤±¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶î¤±¾å¤¬¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¿§»æ¤ò¼ê¤Ë¡Ö»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µÙ¤Þ¤ºÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¡£
¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤¯¤·¤¯¤âÀ¸¸«¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¡¢º£´üÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¼¡´üÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤ë¾åºä¼ùÎ¤¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
À¸¸«¤Ï¡Ö±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¥â¥Ç¥ë¤â¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Öº£¤Ç¤â¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
À¸¸«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿¶¤êÂµ¡£¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¡¢½Å¸ü´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¡£¡Ê°áÁõ¶¨ÎÏ ³ô¼°²ñ¼Ò°ìÂ¢¡Ë