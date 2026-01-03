¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û£²£±Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¸¢ÁÀ¤¦ÅìÍÎÂç¡¡±ýÏ©¼ºÂ®¤âÉüÏ©¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡ÖÄìÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢Ì¾Ìç¹»¡¦ÅìÍÎÂç¤¬ÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯Ï¢Â³¤Ç£³°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢£´ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¶áÇ¯¤ÏÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£°Ç¯´ÖÏ¢Â³¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Îà£¶¶¯á¤ÎÊÉ¤òÇË¤ê¡¢Áí¹ç£µ°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Æü¤Î±ýÏ©¤Ï£±¶è¤Ë¾¾°æ³¤ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡££±»þ´Ö£°Ê¬£´£³ÉÃ¤Î£³°Ì¤Ç£²¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¡¢£²¶è¤Ç£±£·°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï£´¶è¤Ç½ç°Ì¤ò£²¤Ä¾å¤²¤ë¤â¡¢±ýÏ©¤Ï¥·¡¼¥É·÷³°¤Î£±£µ°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ÎÉüÏ©¤Ï¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Î£±£°°Ì¤«¤é£²Ê¬£´£µÉÃº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡££¶¶è¤«¤é£±£³°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¥¿¥¤¥àº¹¤â£·¶è½ªÎ»ÃÏÅÀ¤Ç¡¢£±£°°Ì¤Þ¤Ç¤Îº¹¤ò£±Ê¬£´£¸ÉÃ¤ËµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥É¸¢·ÑÂ³ºÇÄ¹µÏ¿¤ò»ý¤ÄÅìÍÎÂç¤Î°ÕÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¾¯¤·¤º¤Ä½ç°Ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡ª¥·¡¼¥É¸¢´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÄìÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¤Í¡££²£°Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥É¤À¤±¤Î»ö¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç£²£±Ç¯Ï¢Â³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡¢¡ÖÅìÍÎÂç£·¶è¤Çº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡ª£²£°Ç¯Â³¤¤¤¿¥·¡¼¥É¸¢ÀäÂÐ¼è¤í¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£