王道のお好み焼きから、串かつ、洋食、ラーメンまで。

食い倒れの街・大阪で地元客に親しまれるB級グルメを、2025年の実食取材で掘り下げました。厳選した8軒を紹介します。

【串かつ】バットに山盛りの串かつ！『串かつ専門店 松葉 総本店』

大阪グルメの代表・串かつの名店が梅田にあります。串かつ専門店『松葉 総本店』は、新梅田食道街の中ほどに構える立ち飲みスタイルのお店。こちらでは、オーダーはとらない独自の提供スタイルで串揚げが楽しめます。

カウンターに立ったら、目の前のバットから食べたい串揚げを自由にチョイスするのが基本。提供の方法は次の3つです。

1. 注文した串が目の前のバットに存在していない場合は揚げてくれる

2. 目の前に揚げたてがある場合はそのまま取っていただく

3. 少し時間が経っている場合にはカラッと揚げなおしてもらう

この“松葉スタイル”で串揚げをいただいた後は、お皿に残った串の数でお会計です。

最初はちょっとどきどきしますが、慣れれば最高の松葉スタイル

卓上に個別ソースや醤油などを用意しているので、ソースの追加もOK。突き出しのキャベツはおかわり自由です。牛串1本120円、紅ショウガ170円、かき250円などをアテにビールが進みます。揚げ立てはカウンターから声がかかり、つい手が伸びてしまうのも松葉ならでは。

ドリンク2杯くらいと串かつをひとしきり楽しんでも2000円ちょっととリーズナブル。回転率もいいので「大阪に来たからサクッと名物を」というときにもおすすめです。

串かつ専門店 松葉 総本店

住：大阪府大阪市北区角田町9－20 新梅田食道街1F

営：月～金 14:00～22:00 / 土・日・祝 11:00～21:30

休：不定休

お支払い方法：現金のみ

【焼鳥】名物“ネギマ”が破格の1本39円！ 『焼鳥のさくら』

ネギマ10本 390円 と 生中580円、テッパンの組み合わせ

「安くてうまい」を実感する大阪らしいお店が、今里駅すぐの場所にある『焼鳥のさくら』。こちらでぜひ注文したいのはネギマです。なんと1本39円！ 10本頼んでも390円という破格のお値段なんです。

「お店を立ち上げたときに大きさや値段など、何かで日本一を狙いたくてこの値段にした」とオーナーの福井さんが語るネギマ。実は長ネギではなく、淡路島産の玉ねぎが挟まっています。甘いタレ×甘い玉ねぎには、卓上の七味や山椒がぴったり。あっという間に10本完食してしまうおいしさです。

他にも「つなぎ」や「ひねさんかく」、創業当時からある「手作り里芋チーズボール」や「トロロ焼き」など気になるメニューがいっぱい。骨付きモモを豪快に焼き上げたオーブン焼きも人気です。

今里駅から徒歩一分に位置する『焼鳥のさくら 今里店』

「焼鳥屋はあくまで庶民の味方」と語る福井さんは、ふらりと気軽に楽しめるお店を目指しているとのこと。ただ、人気の高さゆえ予約がベター。大阪人の心意気が伝わる味を、ぜひ一度試してみてください。

焼鳥のさくら 今里店

住：大阪府大阪市東成区大今里西1-30-20

営：17:00～24:00（料理L.O.23:00、ドリンクL,O.23:30）

休：不定休

備考：46席、個室なし。クレジットカード利用可

https://yakitorinosakura.net/

【ラーメンと餃子】愛され続けて54年の『小洞天』

ごまかしのきかないシンプルな一杯にこだわりを感じる「ラーメン」800円

飲んだ帰りの〆にぴったりな、大阪・日本橋の人気ラーメン店『小洞天』。サラリーマンや常連客で賑わう“夜の街”の雑居ビルに店を構えて54年目。鶏がらを丁寧に炊いて出汁をとった昔ながらの「ラーメン」は、あっさりと上品ながらコクがあり、どこか懐かしさを感じるスープが絶品。つるりとした喉ごしのストレート麵とも相性抜群です。

皮から手作りの「ギョーザ」400円

ひと口サイズの「ギョーザ」も同店の名物。手作りの皮は外がパリパリ、食感はもっちり。餡はキャベツと白菜をメインにニンニクは控えめで、素朴なおいしさに箸が止まりません。1人でギョーザ5人前（40個）を平らげてしまう人もいるそう！

ビルの奥にある隠れ家的なラーメン店は、温かい雰囲気も人々が集まる理由。大阪の夜の〆に、ふらりとどうぞ。

小洞天

住：大阪府大阪市中央区千日前1-6-10 千寿ビル 1F

営：18:00～00:00 休：日曜・祝日

【ラーメン】背徳感たっぷり！ 行列店『中華そば辻』の極太ラーメン「特製バチ郎」

迫力満点のビジュアルにテンションも上がる「限定特製バチ郎」1,500円

大阪・天満橋の行列ラーメン店『中華そば 辻』では、背徳感と背脂たっぷりのガツンとくるラーメン「バチ郎」がいただけます。今回は、豚足とうずらの卵トッピングの「限定特製バチ郎」を注文。

太麺でしか得られない食感が堪能できるバチ郎 ［食楽web］

麵は極太ちぢれ麵で、ずっしりとした重量感とモチモチ感。黒い醤油ベースのスープが赤黒くなるほど大量の鷹の爪が入っているスープは、パンチがあってクセになる味、麵にもしっかりと絡みます。

かための肉質で香ばしく分厚いチャーシューは食べ応えたっぷり。とろとろにほぐれた豚足は想像以上の旨味で、ラーメンをさらに引き立てます。豚足トッピングがラーメンにこんなに合うとは。スープは二郎系×高井田系の旨味たっぷり。大阪でガッツリ系の極太ラーメンが食べたいときは、迷わずこちらへ。

中華そば 辻

住：大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1

営：11:30～15:00（L.O. 14:30）/17:30～21:45（L.O. 21:15）

休：なし（第3火曜日の夜は店内メンテナンスの為、休業）

https://www.instagram.com/chukasoba_tsuji

【オムライスと中華そば】和洋グルメが楽しめる老舗『グリルABC』

グリンピースと牛タン入りの「オムライス」700円

大阪・北浜の『グリルABC』は、常連客から観光客まで居心地の良い1950年創業の大衆洋食店。メニューにはハンバーグやエビフライなど王道の洋食に加え、チャーシュー麵や八宝菜といった中華料理も。みんなが食べたい洋食と中華が一度に味わえることも長年愛される理由の一つです。

「オムライス」はケチャップもソースもかかっていないシンプルなビジュアル。ライスにはしっかりと濃いめの味がつ気、牛タンが味に深みを出しています。

昔ながらの「中華そば」500円

そして、鶏ガラベースの醤油味の「中華そば」は、チャーシューとモヤシ、青ネギ、錦糸卵がのった昔ながらのおいしさ。飽きのこないあっさりとした風味に、ほっとする一杯です。牛タン入りオムライスと中華そば、どちらもきちんと仕上げられた老舗の実力に感服です。

グリルABC

住：大阪府大阪市中央区内平野町3-2-14

TEL：06-6941-9015

営：11:00～14:30

休：土・日・祝日

https://www.instagram.com/abc1950.12.23/

【洋食】エビフライがそり立つ名物オムライス『CO．ZARA』の「豊中プリンス」

圧倒的なビジュアルの「豊中プリンス」1,500円

ちょっとひねりを効かせたメニューが楽しめるのも大阪グルメの魅力。

大阪・豊中駅すぐの洋食『CO．ZARA（コザラ）』にも、わくわくする名物オムライスがあります。その名も「豊中プリンス」！ 串代わりの旗でさながら「大人向けお子様ライス」の風情です。

エビフライは、プリふわ食感で衣がさっくり。その下にはチーズがたっぷりと入った濃厚なクリームコロッケが。さらに、ハンバーグと続き、どれも思わず顔がほころぶ味わい。オムライスにはトマトソースとデミグラスソースの2種類がかかり、さっぱりとした酸味と深いコクが楽しめます。

CO．ZARA（コザラ）

住：大阪府豊中市本町1-3-19 長尾第一ビル1F

営：11:30～15:00（L.O. 14:30）

休：日曜

https://www.instagram.com/co.zara_toyonaka/

【お好み焼き】孤独のグルメの五郎さんが感激した『甘辛や』の「豚玉定食」

お味噌汁とごはん、お新香が付く「豚玉定食」

大阪ではおなじみの「お好み定食」。お好み焼きをおかずにごはんを食べる、定食スタイルは現地で体験してみたいもの。美章園にある『甘辛や』の「豚玉定食」は、人気ドラマ『孤独のグルメ』にも登場し、主人公・井之頭五郎が感激したメニューです。

ソースやケチャップがたっぷりとかかったお好み焼きを、白飯にワンバンさせながら口に運ぶと、その絶妙なハーモニーに思わず納得。初めての人は、炭水化物×炭水化物のおいしさに開眼するかもしれません。

甘辛や

住：大阪府大阪市阿倍野区美章園3-2-4

営：11:30～14:00（L.O. 13:30）、17:00～21:00（L.O. 20:30）

休：水曜

【お好み焼き】ミシュラン店『花』の四角いお好み焼き

定番人気の「いか豚玉」、鉄板もお好み焼き真四角！

おひとりさまにもうれしいお好み焼きで人気なのが、大阪・京橋の『花』。ミシュランガイドのビブグルマンに選ばれた同店のお好み焼きは、ひとり分が四角い鉄板で運ばれてきます。もちろん、お好み焼きも真四角！

外はサクッ、中はキャベツの甘みが感じるふわっと食感。濃厚なソースに豚とイカが絡み、ビールも進みます。どのメニューもこの鉄板スタイルでいただけるので、ずっとアツアツなのがうれしいですね。オリジナリティのある鉄板とミシュランが認めた味を、本場でチェックしてみてください。

お好み焼き 花

住：大阪府大阪市都島区東野田町4-2-15

TEL：06-6354-8717

営：11:30～14:00（L.O.13:30）、17:30～22:00（L.O.21:30）

休：土、日曜

https://kyobashihana.com/