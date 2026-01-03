大御所歌手の和田アキ子が、ついにABEMAのスタジオへ初めて足を踏み入れた。1月2日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲストとして登場した和田は、番組開始早々から圧倒的な存在感を見せつけ、共演する芸人たちを震え上がらせた 。

【映像】和田アキ子にビビりまくる芸人たち

番組ではお正月特別企画として「パチンコフレンドパーク 花の慶次編」を開催。支配人を務める岡野陽一が、あまりの緊張から「あらたんみゃんて（改めまして）」と噛み倒すほどの極限状態の中、和田アキ子、Mr.シャチホコ、ホリの3名がスタジオに入場した。和田は開口一番、「お前ら、呼ぶの遅いわ！」と、呼び込みが遅かったことに一喝。さらに、ABEMAのスタジオについても「こんなお金のある会社がこんな狭いスタジオなん」とストレートな不満を漏らし、周囲をタジタジにさせた。

あまりの迫力に、さらば青春の光・森田哲矢が「本当にアッコさんかな？」と疑いの目を向けると、和田は地声を響かせて「あー！」と一吠え。その圧倒的な音域と声圧に、見取り図・盛山晋太郎も「この音域はアッコさん！」と、本人であることを確信せざるを得なかった。

また、盛山から「この番組に出ていただくために『アッコにおまかせ！』を終わらせていただいたとか」と、放送終了が決定している自身の看板番組を引き合いに出した際どいボケを振られると、和田は怒るどころか豪快に爆笑。大御所らしい懐の深さを見せたものの、立会人の岡野陽一は緊張で尋常ではない量の大汗をかいた。初回放送以来の登場にして、ABEMAのスタジオ初降臨となった和田アキ子の威光は、百戦錬磨の芸人たちが戦々恐々となるには十分すぎるほどのインパクトだった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

