暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室などに移動する際、血圧の急変動によって心臓や血管の疾患が生じる「ヒートショック」が起きやすくなります。ヒートショックは脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こすため、注意が必要です。ところで年齢や体質などの関係でヒートショックになりやすい人には、どのような特徴があるのでしょうか。「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんが解説します。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これが冬に「ヒートショック」起こしやすい人の“特徴”です！

若い人も要注意

ヒートショックは、誰にでも起こる可能性がありますが、発症しやすい人には明確な特徴があり、特定の年齢層にリスクが集中しています。「特徴」と「年齢層」に分けて解説します。

（1）ヒートショックを起こしやすい年齢層

最もリスクが高いのは、65歳以上の高齢者です。特に75歳以上の後期高齢者になると、そのリスクは跳ね上がります。実際に、家庭の湯船での溺死者数は交通事故死者数よりも多いのですが、その9割以上が65歳以上の高齢者です。

【高齢者が危険な理由】

年齢を重ねると、血管はゴムホースが劣化するように硬くなり、しなやかさを失います。急激な血圧の変動（ジェットコースター状態）による衝撃を吸収できず、血管が詰まったり破れたりしやすくなるのです。特に高齢者は血管が硬く、もろくなっているため、ヒートショックになりやすいです。

・自律神経の働きが鈍くなる

本来、体は温度変化に合わせて自動的に血圧を調整します（自律神経の働き）。高齢になるとこのセンサーの反応が遅れるため、急な温度変化に体がついていけず、血圧が乱高下しやすくなります。

・体温調節機能の低下

寒さを感じにくくなっていたり、体の熱を保つ機能が衰えていたりするため、深部体温が下がりやすくなっています。

（2）ヒートショックを起こしやすい人の特徴（持病、体質）

年齢に関わらず、次のような持病や体質を持つ人は、血管の状態が良くないことが多く、ヒートショックのリスクが高まります。いわゆる「生活習慣病」を持つ人たちです。

・高血圧の人

普段から血管に高い圧力がかかっています。寒い脱衣所で血管が縮むと、さらに血圧が急上昇し、危険なレベルに達しやすいです。

・糖尿病、脂質異常症（高コレステロールなど）の人

これらの病気は、自覚症状がないまま動脈硬化を進行させます。血管の内側が傷ついていたり、プラーク（ゴミ）がたまって狭くなっていたりするため、血圧変動で血管が詰まりやすい状態です。

・過去に脳卒中や心臓病を発症したことがある人

一度でも脳梗塞や脳出血、心筋梗塞などを発症した人は、血管がすでにダメージを受けているため、再発のリスクが非常に高い状態です。

・肥満気味の人、睡眠時無呼吸症候群の人

肥満は心臓に負担をかけ、高血圧を合併していることが多いです。睡眠時無呼吸症候群も夜間の高血圧を引き起こし、血管に負担をかけます。

（3）ヒートショックを起こしやすい生活習慣、行動

健康な若い人でも、次のような行動はヒートショックのリスクを高める危険な行為なので、できるだけ避けてください。

・42度以上の熱いお風呂が好きな人

「冷えた脱衣所」と「熱い湯船」の温度差が極端に大きくなるため、血圧の乱高下も最も激しくなります。非常に危険です。

・飲酒後に入浴する人

アルコールは一時的に血管を広げて血圧を下げます。その状態で寒い脱衣所に行くと急上昇し、さらに湯船につかったときに急降下します。血圧変動が複雑で激しくなる上、脱水症状も進み、血液がドロドロになりがちです。判断力も鈍るため、溺れるリスクも高まります。

・食後すぐに入浴する人

食後は消化のために血液が胃腸に集まり、脳や心臓への血流が相対的に減っています。この状態で血圧が変動すると、脳や心臓が虚血（血が足りない状態）になりやすくなります。

・一番風呂に入る人（特に古い日本家屋）

誰も入っていない浴室は冷え切っています。もし家族に高齢者がいる場合、二番目以降に入浴させてください。浴室が蒸気で少し温まっているため、より安全です。

ヒートショックの最大のリスク要因は「高齢」であることです。もしも、ご自身や家族が「65歳以上」で、かつ「高血圧などの持病がある」場合は、ヒートショックのハイリスク群であると認識し、脱衣所での暖房の使用やぬるめのお湯での入浴など、徹底した対策を取るのを強くお勧めします。