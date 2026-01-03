タレント里田まい（41）が2日放送のフジテレビ系「さんまのまんま」（午後3時40分）に夫の巨人田中将大投手（37）と夫婦初共演。里田が田中との縁を取り持ってくれたお笑い芸人の名前を実名告白した。

MCの明石家さんまからどっちからアプローチしたのか聞かれ、里田は「私が」と即答。田中も「僕は全然」と続いた。

里田は北海道出身で、田中が駒大苫小牧で全国優勝して以来のファンで「すごいタイプ」だったという。

里田が初めて番組で共演したのは、田中が19歳の時だった。その数年後、里田は「ここで友達にならないと後悔すると思って。もう私からです」と振り返った。

番組で共演したココリコ遠藤章造（54）が間を取り持ち「たまたまそんな話になって。『まいちゃん、マーくんのファンなんでしょ？』みたいなことで。『じゃあ俺が連絡先渡してあげるから、ここに書いた方がいい』って言って」と当時の状況を回想。その後「すぐ連絡をくれて」と打ち明けた。

さんまから「情けない。1日寝かせよ」などと言われた田中は「僕もそういうことされたことないんですよ」と恥ずかしそうに語った。