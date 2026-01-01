『ブラウン』ってこんな可愛いんだ！【ユニクロ】40・50代に似合う「サマ見えパンツ」

冬コーデの相棒になるパンツが欲しい！ これから買うなら、トレンドカラーであるブラウン色のアイテムが正解かも。こっくりとした深みのある色味でシーズンムードを盛り上げつつ、ミドル世代らしい落ち着いた雰囲気をキープ。そこで今回、編集部が注目したのは【ユニクロ】のワイドパンツ。センタープレス入りできちんと見えが狙えて、冬の一軍として活躍する予感です。

冬ムードを盛り上げる上品なブラウン色パンツ

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」\3,990（税込）

まるでチョコレートのようなダークブラウンが、冬ムードを盛り上げてくれるワイドパンツ。ワイドシルエットでありながら、センタープリーツ入りできれい見えが狙えます。伸縮性のあるジャージー素材が使われているため、脱ぎ穿きもしやすそう。ユニクロ好きのママインフルエンサー@co_co_nanaさんは、「穿き心地もいいし優秀パンツです」と大満足のようです。

ボリュームのあるトップスとも好相性

縦ラインが強調されるセンタープリーツ入りのパンツは、ボリュームのあるトップスとも好相性。グレーのスウェットトップスにシャツを重ねれば、大人カジュアルな最旬ルックに。もこもこ素材のアウターを投入すれば、季節感がグンとアップします。カジュアルに寄りすぎないよう、きれいめのバッグとシューズで上品さをキープするのがポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@co_co_nana様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M