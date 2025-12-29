実親や義親との暮らし方はなかなか人には聞きにくいもの。そこで、ESSE読者273人を対象にアンケートを行いました（2025年10月下旬に読者組織向けアンケート実施）。親と同居している人や、過去に同居していた人たちの声から、適度な距離の保ち方やちょっとした不満はもちろん、一緒に暮らして助かったことも深掘りしました。

今の時代、親との同居生活はどう過ごす？

過去に実両親や義両親と同居、また近居の経験がある場合も含めてアンケートをとったところ、「同居している」と回答した人は1割程度にとどまりました。

【写真】実親（義親）との同居・近居の割合

そのなかで、同居してみてよかったと思っている人は約半数という結果に。メリット・デメリットのバランスは拮抗しているようです。

一緒に暮らすなかで「助けられていること」や、「ちょっとした不満」にもフォーカスしながら、実親や義親との同居生活をしている人の本音を深掘りしてみました。

家事や育児を分担できてありがたい！

同居のメリットは、なにより気軽に家事や育児の助け合いができるところ。外での用事や仕事中に子どもの面倒を見てくれるほか、生活費なども分担でき、暮らしがラクになった方が多いようです。

●ワーママにとっては強い味方！

1階と2階に住み分けする形で義両親とお住まいのまつごろうさん（40代・パート・アルバイト）。同居は13年目で、働く主婦にとってはメリットが多いようです。

「仕事中、子どもが体調不良となり早退連絡があったときに助けてもらえたり、炊いたご飯が少しだけたりなかったときに分けてもらえたり、ゴミを出してもらったりも」

●緊急時のサポートが手厚い

「家族のだれかが病気などで倒れていたとき、ワンオペだと本当に困ると思うのですが、わが家は大家族なので助け合いができていると思います」（たいたいさん・50代・パート・アルバイト）

息抜きできる場所がない…思わぬデメリットも

一方、距離感が近すぎるゆえに自室以外でくつろげる場所がなかったり、常に子育ての様子を監視されているような不安感を覚えることもあるそう。

●常に監視されているような息苦しさも

義母、義妹との同居をしているみいなさん（40代・パート・アルバイト）。お子さんと祖母が仲よしなのはうれしい一方で、みいなさん自身は「自由に外出したり、人を家に呼べない。常に監視されているよう」と息苦しさも感じているといいます。

また、「いきなり子育てに口を出してきたり、子どもにアイスを毎日与えてしまう」ふるまいにストレスも感じているのだとか。

「5歳の息子はアイスを日常的に食べるクセがついてしまって、1日2〜3個食べる。私がいると隠れて食べるようになってしまった」

●家事や調べものなどを頼られすぎる

玄関だけを共用にした二世帯住宅で、隣に義父母が住んでいるというrenaさん（ESSEフレンズエディター・50代）。同居にはとても満足していますが、気になることも。

「『家電が壊れた』『スマホの使い方がわからない』など頼られることが増えてきました」

これからもっとわからないことが増えるのかなという不安も。頼り頼られという関係性が理想ですよね。

ケンカはあれど、同居なら「親をサポート」しやすい

同居時の経験は、両親・義両親の年齢によっても変わるもの。同居で親（義親）をサポートしている頃の、よかったことや大変なことも紹介します。

●世間話ができる仲間が増え、イキイキ

「兄夫婦が親との同居が難しいとのことだったので、私が面倒をみることにしました」というゴン太さん（40代・パート・アルバイト）。実親とはいえ、考え方が大きく違っており、掃除や片付けの仕方などでケンカになってしまったことも。

「掃除好きな私と、掃除が苦手な実母との間でいつも口論。ささいなことで意見が合わず、私が母のやり方に口出しをすることが増え、お互いストレスがたまっていました」

それでも同居したことで、ちょっとした食事も会話があり幸せそうな雰囲気だったと懐かしむゴン太さん。

「主人と仲よくしてくれて楽しそうでした。家族が増え、はり合いができたようで、病気の父もがんばっていました。『愚痴をこぼせる仲間が増えた、頼れる人が増えた』という感じでした」

●ケンカはあれど、親の様子をチェックできて安心

90歳近い実父との同居しているあっこさん（50代・主婦）は、普段は仲よくしていても、お互いの調子が悪いとケンカになる」と語ります。

「耳が遠い父親との会話がかみ合わず、毎日イライラしています。やはり高齢者と50代の私とではペースが合わないのですが、同居していると気になってしまい、つい口を出してささいなことで大ゲンカ…」

それでも、親の様子を間近でチェックできて安心感が高いのは、同居のいいところ。

「離れているとすごく心配だと思うのですが、わが家では階段を降りた先に父がいるのでとてもラクです」

同じ空間にいるからこそ、よい面も悪い面も見えてくるもの。ですが、大人になってから親と過ごす時間はかけがえのないものだと感じられます。この年末年始は「親との暮らし方」について家族で話し合ってみてはいかがでしょうか？