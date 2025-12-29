実家や義実家の片付けは、40代、50代の人がこれから直面する大きな問題かもしれません。いったん手をつけ始めたら、なるべく効率よく進めたいもの。今回は、夫の実家を長年片付け続けているブロガーのやまだめがねさん（50代）に、あると便利だったものを教えていただきました。

実家の片付けに古タオルや古布が欠かせない

ブロガーのやまだめがねさんは、50代の夫婦ふたり暮らし。とにかくものが多い義実家の片付けに奔走しています。

【写真】軍手は白よりグレーが正解

「ずっとあけていなかった押入れや引き出し、未使用のまま置いてある食器や雑貨。中には夫の祖父母のものも…。長年手つかずのまま放置されていたので、どれもかなりのホコリがたまっていました」（めがねさん、以下同）

移動させたり、ものの選別をしたりする以前に、このホコリをどうにかしなければならなかった、と言います。

「ホコリは箱の上に綿のように積もっています。少し動かしただけで舞い上がり、目やのどがやられてしまいます。まずやるべきことは、固く絞った布でホコリをぬぐうこと。それに便利なのが、片付け中に出てきた古タオルや古布なのです」

少しふくだけで、あっという間に真っ黒に。

「新品のぞうきんを使うのはもったいない。でも捨てるつもりの古タオルなら気がラクです。ホコリをぬぐって最後のひと仕事をさせてから、心おきなく処分できます」

軍手は白でなくグレーを選ぶ

片付けに必須のアイテムとしてめがねさんが挙げたのは、軍手。

「家具の運び出しや、不用品の分別に欠かせません。片付け後は毎回真っ黒になるので、まとめて持ち帰り、お風呂の残り湯で洗っているのですが、ガンコなすす汚れはなかなか落ちません。破れない限り使用に支障はないのですが、薄汚れた感じがして、なんだか残念な気持ちに。だから、あるときから白ではなくグレーの軍手を選ぶようにしています。ゴム手袋も同じです」

後半戦は滑り止めつきの軍手が重宝

めがねさんによると、軍手は何度も買いたし。あらゆる部屋の、あらゆる難所の相棒として活躍してきました。

「今はようやく大がかりな片付けが落ち着いたところ。大型家具を運び出し、あらかたホコリをぬぐって随分すっきりしてきました。ここから先は、物置や引き出し、本棚から全出ししたものたちの選別、処分を集中して行なっていきます。それにはしっかりした分厚い軍手ではなく、ものをつかみやすい薄手の軍手が必要です」

めがねさんは100円ショップで3双組の作業用軍手を購入。ちなみに子ども用の軍手も、手が小さな女性の手にはぴったりで重宝しているそう。

家の状態や片付けの進み具合によって、便利な道具は変わってくることを実感した、とめがねさん。これから手をつける人は、めがねさんの体験談を参考にしてください。