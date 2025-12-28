2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年ファッション部門2位】に輝いたのはこちらの記事でした。

定番のボーダーやデニムも、アイテムの選び方を間違えれば老け見えしてしまうかも。今回はスタイリストの水野利香さんが教える40代・50代向けの「老けないファッションテク」に、ESSEフレンズエディターのやまみさんが挑戦！ 大人カジュアルをもっと楽しめる、ボーダーの太さやデニムの色選びのコツを紹介します。

※ 記事の初出は2025年6月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

ボーダーは“太い”or“細い”老けないのはどっち？

細めならキレイめ＆着やせがかなう

「パジャマなどにもあるように、ボーダーは太い方がカジュアル感は強め。細ボーダーは、ややキレイめな印象かつ色面積が少ない分、ほっそり見えしておすすめです」

・太ボーダーカットソー、ベージュスカート（スタイリスト私物） 細ボーダーTシャツ \990（無印良品）

デニムの色は“明るい”or“暗い”老けないのはどっち？

暗めのデニムで、ほどよい上品さをプラス

デニムは色が薄いほどカジュアル度数がアップするもの。

「大人のデニムは、キレイめに見える暗めの色をセレクト。年齢にマッチした上品なカジュアルコーデになります」

・Tシャツ ￥990、カーディガン ￥2990（ともに無印良品／無印良品 銀座）、濃色パンツ ￥2990（ジーユー）、イヤリング ￥1760（ミミサンジュウサン／サンポークリエイト）、ネックレス ￥2420（アネモネ／サンポークリエイト）、バッグ ￥7700、靴 ￥7700（ともにオリエンタルトラフィック／ダブルエー）、薄色パンツ（スタイリスト私物）