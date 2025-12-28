¡Ö´Ø±ÛÆ»¡×¤Ä¤¤¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Ø 28Æü13»þºÆ³«¸«¹þ¤ß Éüµì¹©»ö¤Ç°ìÉôµ¬À©¤Ï·ÑÂ³¡¢¡ÖºÇ¿·¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¡×
¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤Î·üÌ¿¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤è¤êºÆ³«¤Ø¤ÈÁæ¤®Ãå¤±¤Þ¤·¤¿
¡¡2025Ç¯12·î26ÆüÌë¤ÎÂ¿½Å»ö¸Î¤Ë¤è¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤¹¤¬¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï28Æü9»þ¡¢²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼¤êÀþ¡Ö·îÌëÌîIC¡Á¿å¾åIC¡×¤ÏÆ±Æü13»þ¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾å²¼Àþ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¼ÖÀþµ¬À©¤¬»Ä¤ë¤¿¤áÁö¹Ô¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÈá»´¡Ä ¡ÖÂ¿½Å»ö¸Î¡×¤Î¸½¾ì¡¢²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤òÄ¾·â¤·¤¿´Ø±ÛÆ»¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤«¤é2Æü¡£·üÌ¿¤ÊÉüµìºî¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÌ¹ÔºÆ³«¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯À£ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ØÅì¤È¿·³ã¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤¬¡¢28Æü¸á¸å¤Ë¤âºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¼¤êÀþ¡Ö·îÌëÌî¡Á¿å¾å¡×13»þºÆ³«¤Ø
¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤ÎÈ¯É½¡Ê12·î28Æü9»þ»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤Î²ò½ü¸«¹þ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢E17 ´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤êÀþ¡Ö·îÌëÌîIC¡Á¿å¾åIC¡×¶è´Ö¤Ç¤¹¡£²ò½üÍ½Äê»þ¹ï¤Ï¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î13»þ00Ê¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤Î³«Êü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢26ÆüÌë¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿´Ø±ÛÆ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡ÖÁ´¤Æ²ò½ü¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£´°Á´Éüµì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþµ¬À©¡×¤ËÃí°Õ
¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»Ï©¤¬´°Á´¤Ë¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÊÞÁõºî¶È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµì¹©»ö¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»ÃÄêÅª¤Ê³«Êü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÆ³«¸å¤Î²¼¤êÀþ¤Ç¤Ï¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþµ¬À©¡×¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¼ÖÀþ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ²á¤ÎºÝ¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾å¤êÀþ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÉ±Û¼ÖÀþµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾õ¶·¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â ºÇ¿·³ÎÇ§¤ò
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç²ò½ü»þ¹ï¤¬¡Ö13»þ¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡Öº£¸å¤Îºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢½Åµ¡¤Ë¤è¤ëÊÞÁõºî¶È¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤Î·üÌ¿¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤è¤êºÆ³«¤Ø¤ÈÁæ¤®Ãå¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Â¦¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤±¿Å¾·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÐÈ¯Á°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÇ¿·¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£