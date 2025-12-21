首位キープ！…アーセナルがブライトンとの接戦を制す　三笘薫は体調不良でメンバー外

　プレミアリーグ第18節が27日に行われ、アーセナルとブライトンが対戦した。

　アーセナルは前節終了時点でリーグ首位。しかし、先に今節の試合を消化したマンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストに勝利したため、首位をキープするために何としても勝ち点「3」をつかみ取りたい。リーグ優勝に向けて負けられない状況は続く。

　対するブライトンは直近のリーグ戦4試合で2分け2敗と調子を落としており、復調のキッカケをつかみたいところ。なお、三笘薫は体調不良のためメンバー外となった。

　試合は、立ち上がりからアーセナルがゴールに迫っていくのに対し、ブライトンは守備時には5バックで守り、チャンスをうかがう。すると14分、アーセナルが敵陣でボール奪取に成功すると、ボックス右外のブカヨ・サカからパスを受けたマルティン・ウーデゴ゚ーアはバイタルエリアから狙いを定め、シュートをゴール右に沈めてみせた。

　先制したアーセナルはその後も優位に立ちつつ、相手にチャンスをほとんど作らせずに試合をコントロールする。それでもブライトンは粘り強く守り、追加点を許さない。前半はこのままアーセナルの1点リードで終えた。

　後半に入り52分、アーセナルは左CKのチャンスを得る。キッカーのデクラン・ライスが蹴ったボールを頭でクリアしようとしたジョルジニオ・リュテールだったが、ボールはゴール右に吸い込まれてしまった。

　オウンゴールでリードを広げたアーセナル。しかし64分、リュテールがボックス内で相手を背負いつつ、走り込んできたヤシン・アヤリへボールを預ける。アヤリのシュートは枠に直撃したものの、跳ね返ったところをディエゴ・ゴメスが強烈なシュートでゴールに突き刺し、ブライトンは1点を返す。

　勢いに乗るブライトンはその後、チャンスを立て続けに作り出していくが、アーセナルのGKダビド・ラヤのナイスセーブもありなかなか同点とはいかない。

　結局、ブライトンは追いつけないまま試合終了。アーセナルが2−1でブライトンとの接戦に勝利し、プレミアリーグ首位の座をキープすることに成功した。

　次節は両チーム共に30日に行われ、アーセナルはホームでアストン・ヴィラ、ブライトンはアウェイでウェストハムとそれぞれ対戦する。

【スコア】
アーセナル　2−1　ブライトン

【得点者】
1−0　14分　マルティン・ウーデゴーア（アーセナル）
2−0　52分　オウンゴール（アーセナル）
2−1　64分　ディエゴ・ゴメス（ブライトン）


