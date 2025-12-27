「北米4大スポーツにおいてNo.1のフロントオフィスはどこか」

今季のメジャーリーグは、ドジャースのワールドシリーズ連覇という形で幕を閉じた。大谷翔平投手や山本由伸投手らスター選手の存在はもちろん、圧倒的な強さを支えるのは「フロントオフィス」の卓越した手腕によるものであることは、もはや全米共通の認識となっている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の発表した球団のフロントオフィスランキングにおいて、ドジャースは北米4大スポーツ全体2位に入った。

同メディアはファンに「（北米4大スポーツにおいて）今年最高のフロントオフィスはどこか」とのアンケートを実施した。1位には、昨季のNBAファイナルを制し、今季も躍進を続けるオクラホマシティ・サンダーが24.3％の支持率を得て選ばれた。そして23.9％で僅差の2位だったのがドジャースだ。

記事では、あるMLBのGMのコメントが紹介されており、ドジャースを「ベヒーモス（強大な組織）」と表現されている。「だが、ただの怪物ではない。アンドリュー（フリードマン編成本部長）の手によって、長い年月をかけ、（レンガを一つひとつ積み上げるように）地道に築き上げられた強大な組織だ」と、その組織構築のプロセスを称賛する。

ドジャースの強みは、単なる資金力ではない。選手の価値を最大限に引き出し、そして多角的なアプローチで常に勝ち続け、スポーツ界において「望むことは何でもできるプラットフォーム」を手に入れたと同GMは主張している。

また、MLBでドジャースに次ぐ順位に入ったのは、今年ナ・リーグ最高勝率を記録したブルワーズで5位だった。豊富な資金力を持つドジャースに対し、限られた予算で勝機を見出すブルワーズについてあるア・リーグのGMは「ブルワーズはスモールマーケットのゴールドスタンダード（黄金律）だ。タンパベイ・レイズ以上かもしれない」と称賛している。（Full-Count編集部）