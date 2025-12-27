「MBS ベースボールパーク presents スペシャルトークショー」

現役時代と変わらぬ“風貌”で虜にした。阪神競馬場では27日、阪神カップ（GII・芝1400m）が行われた。4レース終了後にはトークショーが行われ、阪神OBでもある掛布雅之氏と能見篤史氏が登場。46歳の能見氏にファンの視線も集中した。

能見氏は「MBS ベースボールパーク presents スペシャルトークショー」に登壇した。白基調のチェスターコートを羽織り、青のシャツが緑の芝によく映えている。

やはり話題を呼んだのが、現役時代と変わらぬ容姿だ。スラリとした体型はコートと完璧にマッチ。40代中盤とは思えぬ若々しい姿を見せている。ファンも「能見さんバリかっけえ」「競馬場で能見さんに会えるとは思わんかった」「え 能見さん来てたの いいなー」「かっこよすぎるだろ」とうっとりしていた。

能見氏は大阪ガスから2004年ドラフト自由枠で阪神に入団。左のエースとして5度の2桁勝利をマークするなど、通算104勝をあげた。オリックス移籍後は中継ぎとして活躍した他、兼任コーチも務めた。昨年12月には野球日本代表「侍ジャパン」の投手コーチに就任。来年3月のワールド・ベースボール・クラシックでの指揮も注目される。（Full-Count編集部）