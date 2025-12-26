ジャイアンツ・チャップマンの妻が妊娠を報告

幸せな報告に、笑顔が止まらない。ジャイアンツのマット・チャップマン内野手の妻であるテイラーさんが、自身のインスタグラムなどで妊娠していることを明かしている。この投稿にファンは「史上最高の贈り物」「チャッピーJr.が生まれる」「おめでとう、美しいママ」など祝福のコメントが送られている。

投稿には、テイラーさんがエコー写真を持ち、チャップマンに額をキスされている写真が掲載されている。さらに「私たちが今年のクリスマスにもらった中で最高の贈り物。7月に男の子の赤ちゃんが生まれます」と綴り、第2子の誕生予定を報告していた。

チャップマン夫妻には、すでに1歳3か月の長女がいる。今年6月には「父親になるって最高です。（子どもが）いてくれるだけで興奮します。娘がもう少し大きくなって周囲で起きていることをもう少し理解できて、野球を観に来て興奮してくれたらもっとワクワクします。選手たちの子どもたちが少し大きくなると球場に来て興奮しているのを見ます。そういう日がくるのが楽しみです」などと、MLB公式のインタビューに応じていた。

チャップマンはこれまでにゴールドグラブに5度選出されており、2018年と2019年はプラチナ・グラブにも選出された。32歳のチャップマンは今季128試合に出場して打率.231、21本塁打、61打点の成績だった。2024年から在籍しているジャイアンツと、2024年9月に6年1億5100万ドル（約235億5000万円）で契約を延長。年平均2500万ドル（約38億9900万円）で、全チームに対してトレード禁止条項がついている。（Full-Count編集部）