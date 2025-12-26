１２⽉２６⽇（⾦）夜７時から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２５冬」がテレビ東京にて放送となります。

今⽥耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくすテレ東の⼈気シリーズ。

Mr.都市伝説 関暁夫は、アメリカ・ニューヨークへ︕ 激動する世界情勢の裏側で、いま何が起きているのか。アメリカで深刻化する格差社会とドラッグ汚染、世界経済を左右する巨⼤資本、歴史的⼤学に残る“秘密結社”の痕跡── 現地取材と専⾨家の証⾔をもとに、私たちの暮らしと未来に影響を及ぼすかもしれない“潮流”を読み解いていきます。国家間の緊張、投資マネーの動き、新たな紙幣制度…複数の点が線でつながるとき、世界はどこへ向かうのか。2026年ニューワールドオーダーから⼀体何が起こるのか？

今回の見どころについて関さんが語ったインタビューが到着しました！

Q.12月26日に放送の「やりすぎ都市伝説2025冬」関さんにとってはどんな回になりましたか

A.僕にとってはズバリ未来の日本の姿。本当に警告というか、ある種もう一つ大いなる何かの存在があるとするのならば、予言ですよね。

もはや予言に等しいものじゃないですか。本当に一つの啓示として皆さんどう受け止めるかですけれども、未来の日本の姿が近い将来こうなっちゃいますよ。もう見てもらったりとかしたら、もう直感的に分かると思いますけれどもね

Q.以前より関さんが警鐘を鳴らしてきたことが、現実に起きている事実がありますよね。

A.一つの情報をオンエアが終わると、その時に言ったことがなぜか5年後、現実と化しているというんですけれども、社会に出る前に、やはりこっちは情報はやはり掴んでいたところがあったりもするわけ。

ただ、それが時代の転換の時にやはり利用されてしまうおそれがあるから「気をつけなさいよ」と。

今、インターネットの中にあるいろいろな社会のニュースには「やりすぎ都市伝説」の影響がすごい色濃く出ているんじゃないんですかね。だから、それぐらいやはりみんな注目していると思うんですよ。

AIに対しても、2014年ぐらいからテレビで、この先、AIによって本当に管理される社会が来る恐れがあると話してきていました。その時は2014年、15年前なので時はまだみんなぽかんとしていたものですが、今ではAIというのは生活に必要不可欠なものになっている。いわば人間の進化に欠かせないものになっていますよね。AIが人間の知能の代わりに動き出しているということは、人間はもう生き方というものすら見失っていくというのが現状ですから。いよいよAIによる人間選別というのが本格的に始まっていくわけですから、意識を持ってほしいですね。

Q.未来に対する危機管理としてこの番組に注目している方も多そうですね。

A.テレビ以外の多くのメディアが存在するからこそ、色々な情報を照らし合わせることが出来ますよね。その時に、たくさんの人の意見も目に入ると思うのだけど、それに流されない様に、自分自身がしっかりとした知識をつけた上で物事というのを明確に捉える必要性があります。誰かに何か依存する必要はないです。

ただ、知識なくしてやはり危機管理能力というのは高めることはできないですから。「やりすぎ都市伝説」というのは、いち早い情報をテレビの世界でも当たり前に届けたいという気持ちで、今回もアメリカに取材に行きました。ドラッグの取材をしてきましたけれども、特にフェンタニルというものは、1国を滅ぼす可能性のあるものです。日本に対しても他人事ではなく、日本中にすごく充満し始めています。トランプさんも「フェンタミルというのは、大量の兵器、大量殺人兵器のものである」という認定をしていて、本当に危険です。

Q.ドラッグによる“ゾンビ化計画”という言葉も使われていましたが、とても恐ろしい自体ですよね。

A.今のドラッグというのは、本当に人間をゾンビ化させるものなんですね。脳みそだけがトリップするわけじゃなくて、本当に人の体の皮膚とかにも異常が発生してしまうというのが傾向で。今まで高い金で買わなければ味わえなかったものが、低予算というか、安い値段で簡単にケミカル的につくり出されて、依存性も高くてゾンビ化させてしまうという。

そのドラッグが本格的に他国から原材料として密輸されて、国内で組み合わされて売られていく。こういうシステムというのが今あるというのは頭に入れなきゃだめですよね。

Q.今回の放送を通して改めて視聴者にお伝えしたいことを教えてください。

A.本当に新しい新世界秩序、新しい新世界秩序とされるものがいよいよ誕生して、そこによってそこにおいてのシナリオが進んでいきます。素直に新しい価値観を受け入れられるか、受け入れないか。

受け入れない人たちは、自分主導権で生きていることすら忘れさせられていってしまう。でも、ちゃんと受け入れて理解につながっている人たちというのは、自分が人生に対してグリップを握って、舵をしっかり持ってコントロールできる人になっていくと思うんです。

それで、次の時代の2039年26年のニューワールドオーダーが終わった後、次の2039年、また新たなニューワールドオーダーをつくるときには、しっかりと肉体を持ったまま生活出来ると思います。簡単に言うと、これからみんな肉体が消えていくという新しく生まれてくる常識の中に生きていきますから、そこだけでも頭に入れておいてもらえれば。

デジタルタトゥーとしてね、物事が絶対残るから。2039年、2026年から、またその次の新しいニューワールドオーダー

その時にもう一回この記事が残っているように見直してもらうと、もしかしたらもう確かにあの時代に関がこういうことを言っていたなと、一つにはなるんじゃないかな。

Q.この放送を踏まえて、2026年2月21日に日本武道館でのイベントがありますが、どのようなイベントになりますか？

A.テレビでの放送や配信を超えた一番大切なアナログでのコミュニケーション活動において、今まで隠されていたことを聞くことになると思います。

「やりすぎ都市伝説」を通して、僕が言ったら出させてもらいながら、約20年間以上にもなるんですけれども、約20年に及んでメッセージを出し続けているわけですね。

その都度その都度、いろいろなところで伏線を回収させるポイントはもちろんあったでしょう。テレビ放送で伏線を回収したりするポイントもあれば、YouTubeで自分で配信しているところで伏線をね、今までやり過ぎで言ってきたことの伏線を回収するというものもやってきて。

第7感、第6感を超えて、第7感の部分で捉えている人たちがみんな集結してくると思うんですけれども。感度が高いライブにはなりますよね。テレビとかメディアでは伝えられないものを体感してください。

Mr.都市伝説 関暁夫ライブ⽇本武道館公演開催決定！

⼆度⽬となる Mr.都市伝説 関暁夫ライブの⽇本武道館公演が、来年２⽉に開催されます︕

開催⽇︓２０２６年２⽉２１⽇（⼟）⼀部︓１３時開演 ⼆部︓１８時開演

会場︓⽇本武道館

※チケット販売中︕

※最新情報は「テレビ東京×Mr.都市伝説 関暁夫」公式Xで更新！

番組概要

【タイトル】 「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２５冬」

【放送⽇時】 ２０２５年１２⽉２６⽇（⾦）夜７時〜

【放送局】 テレビ東京、テレビ⼤阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで⾒逃し配信︕リアルタイム配信はTVer で。

【出演者】 司会︓今⽥耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾

ゲスト︓柄本時⽣、影⼭優佳、島袋寛⼦、的場浩司

都市伝説外伝︓Mr.都市伝説 関暁夫

都市伝説テラー︓⻤越トマホーク、奥⽥修⼆（ガクテンソク）、なすなかにし、はるかぜに告ぐ、バッテリィズ、梅村賢太郎（ラフ次元）、リンダカラー∞ Den 、松井ケムリ（令和ロマン）、流れ星☆ちゅうえい、鐘崎リリカ、せらっきょ、カモシダせぶん(デンドロビーム)、たくあんボーイ（パンタグラフ）、⼦安裕樹（ヘンダーソン）、元官僚芸⼈まつもと、⼭本期⽇前（ゆかいな議事録）、横綱ガエル

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京