大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は12月24日、万博の運営費の収支見込みが最大で370億円の黒字が見込まれると発表した。博覧会協会が同日、東京都内で臨時理事会を開き、確認された。

会見する十倉雅和・日本国際博覧会協会会長（左）、石毛博行・事務総長＜2025年12月24日 東京都千代田区・東京国際フォーラム＞

閉幕直前の今年（2025年）10月、黒字額を230億〜280億円の見通しとしていたが、▼公式キャラクター「ミャクミャク」を中心とするグッズ販売が好調▼会期中に集計、把握していなかった会場内の店舗使用料が加わったーーーことなどが上振れの要因。

■ミャクミャクが黒字押し上げ…



グッズ販売のロイヤルティー（権利使用料）や入場券販売などの収入が1480億円で、運営支出は少なくとも1110億円が見込まれるという。これを差し引くと黒字は最大で370億円に上る見込み。当初より90億円が底上げされた。



ただ、支出面では不確定要素（人件費・租税公課など）も多く、現在も精算手続きが継続しているため、若干変動する可能性があるという。

大阪・関西万博会場 夢洲東ゲートのミャクミャク像 絶好のフォトスポットに

ヨーロッパのラトビアとリトアニアが共同出展している「バルト館」にミャクミャクのぬいぐるみが次々と届けられた 実はミャクミャクのぬいぐるみが盗まれ、善意ある来場者らが贈ったのだ＜2025年5月＞

■未使用チケットが全体の8.8%、どうみる？



開幕前に売れ行きが危惧された入場チケットについては、確定販売枚数が2225万1054枚。目標だった2300万枚には届かなかった。このうち未使用チケット（※1）が、推計で約195万枚（全体の8.8%）にのぼったという。





十倉雅和・博覧会協会会長 「万博成果検証委員会 (経済産業省主体)」の座長を務める 大阪・関西万博万博の理念と記憶の継承、社会実装のための制度的枠組みや、黒字による剰余金の活用方針を今後検討

この件について、博覧会協会の十倉雅和会長（前経団連会長）は、「大半は企業が前売りで購入したものが使用されなかったと認識している」と述べた。

■経済界負担分、42億円不足どうする？



一方、国と大阪府・市、経済界で3分の1ずつ負担する会場建設費（最大2350億円）は、経済界の負担分が約42億円不足している。

この補てんは、1970年大阪万博の収益金を基に運営している公益財団法人「関西・大阪21世紀協会」から寄付を受けるという。

■大阪・兵庫から半数来場、海外からは意外に少なく…（※2）



都道府県別の来場者の割合は、大阪府41.16％▽兵庫県12.80％▽東京都7.98％▽愛知県4.85％▽京都府4.56％。

開幕直後、大屋根リング上で取材に応じたイタリア・ヴェネツィアのファミリー「とてもいい眺め でも来場者が少ないんじゃないかな」この時期は1日あたりの一般来場者が10万人を切っていた＜2025年4月20日撮影＞

閉幕まで残り1か月 ポーランドのミュージシャンとDJ「会期末が近づいて、盛り上がっているとは聞いていたけど、日本のみなさんの熱気を感じるね！」＜2025年9月13日撮影＞

海外からの来場者は、博覧会協会が想定していた12・4％に対し、5・2％にとどまった。



国・地域別でみると台湾17.5％が最も多く▽中国15.4％▽アメリカ11.4％▽香港7.3％などの順。

よしもとwaraii myraii館 生活のなかに「笑いと健康」がある未来との思いで 会期終盤は大いに盛り上がった

パナソニックパビリオン「ノモの国」夜には幻想的な雰囲気に

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■経済効果3.6兆円〜万博成果検証委員会・初会合

政府は12月25日、10月に閉幕した大阪・関西万博の経済波及効果を約3兆6000億円とする試算を公表した。



入場券の売り上げなどを基に推計し、成果を検証する会議の初会合で示した。開幕前（2024年）に試算した約2兆9000億円から約7000億円上方修正。2割超の上振れとなった。運営費の収支は最大で約370億円の黒字になる見込みで、活用法などに関して議論を進める。



会議には日本国際博覧会協会や大阪府・大阪市の関係者が参加した。十倉会長は「（成果を）将来につなげて発展させることが重要な課題だ」と述べた。



経済効果の試算には、会場の建設費用や公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズ販売を反映させ、飲食や宿泊など来場者の消費も考慮した。

フランス館は「愛」をテーマに会期中は400万人が訪れ、隣接するアメリカ館とともに人気のスポットだった＜2025年9月13日撮影＞

大阪・関西万博会期中、常に話題をふりまいていたイタリアパビリオン 来場者はそのハイセンスな世界に惹かれた 写真はイタリアウィークの幕開けを記念してパビリオンと大屋根リングをイタリア国旗カラーのリボンでつないだ“芸術的遊び心”〈2025年9月7日撮影〉

※1 2005年愛知万博（愛・地球博）の未使用入場チケットは約99万枚（5・73％）



※2 一般来場者2557万人のうち、入場手続きなどのために登録した個人情報「万博ID」から推計

閉幕日のパレード 大屋根リングの下に多くの来場者が見守った＜2025年10月13日＞