クリスマスに公開された

ドジャースからFAとなっているキケ・ヘルナンデス内野手ら3選手が、クリスマスに子どもたちへサプライズを行った。25日（日本時間26日）、カード会社「Topps」が公式SNSに公開した。

ブルーのサンタコスプレで登場したヘルナンデスは「今年起きた（森林）火災で影響を受けた家族に少しばかり喜びを届けよう。ウィル（・クライン）エルフとジャック（・ドレイヤー）エルフを連れてきた。私たちは、大のドジャースファンの家族を訪問する。彼らは大のコレクターでもある」と説明。ドジャースのウィル・クライン、ジャック・ドレイヤー両投手とともに、ドジャースファンの家庭を訪問した。

玄関の前に立つメジャーリーガーに、子どもたちは「オーマイガー！」と信じられない様子だった。その後は一緒にカードを開封し、選手たちは自らのカードを引いた子どもにはサインもしたためた。

2月にはMLBのウエアなどを手がける米ファナティクス社と協力し、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手、エンゼルスのマイク・トラウト外野手が山火事により家を失った家族へプレゼントを贈っていた。（Full-Count編集部）