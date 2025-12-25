【「ケツバトラー」3巻】 12月26日 発売 価格：770円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ケツバトラー」の3巻を12月26日に発売する。価格は770円。

本作はお尻に刀を挟んで戦う“ケツバトラー”の活躍をめぐる真剣（シリアス）バトルマンガ。「週刊コロコロコミック」で連載が行なわれている。

3巻では記憶喪尻（きおくそうしつ）になったデンスケが描かれ、第3章「尻解放」編が開幕する。

【「ケツバトラー」3巻あらすじ】

記憶喪尻（きおくそうしつ）のデンスケ！？

むかしむかしあるところに、

お爺さんとお婆さんがいました。

お爺さんは山へ芝刈りに、

お婆さんは川へ洗濯に行きました。

すると、川上から、

どんぶらこ、どんぶらこと……

立派な尻（もも）が流れてきました。

第3章｢尻解放｣編、開幕です！デデンッ！！



