「ケツバトラー」3巻が本日発売！ 記憶喪尻（きおくそうしつ）になったデンスケは……第3章「尻解放」編が開幕
【「ケツバトラー」3巻】 12月26日 発売 価格：770円
記憶喪尻（きおくそうしつ）のデンスケ！？
お爺さんは山へ芝刈りに、
すると、川上から、
小学館は、マンガ「ケツバトラー」の3巻を12月26日に発売する。価格は770円。
本作はお尻に刀を挟んで戦う“ケツバトラー”の活躍をめぐる真剣（シリアス）バトルマンガ。「週刊コロコロコミック」で連載が行なわれている。
3巻では記憶喪尻（きおくそうしつ）になったデンスケが描かれ、第3章「尻解放」編が開幕する。
【「ケツバトラー」3巻あらすじ】
【表紙大ケッ定！】
真剣バトルマンガ「ケツバトラー」コミックス第③巻、12月26日に発売！！
記憶喪尻となったデンスケの前に現れる謎のケツバトラー「赫申（あかざる）」。新たなる力「尻解放（ケツァレクション）」で武蔵リ国を救え！！
記憶喪尻（きおくそうしつ）のデンスケ！？
第3章｢尻解放｣編、開幕です！デデンッ！！