来田涼斗は午前10時過ぎにインスタ更新

女子プロゴルファーの鶴岡果恋（明治安田）がオリックスの来田涼斗外野手と結婚したことを、自身のインスタグラムで改めて発表した。頬を寄せ合うウエディングフォトなども添え、「彼にとって太陽の様な存在でいられたらなと思っています」などと思いを綴った。

2人の結婚はクリスマスの朝に発表された。鶴岡の報告を前に来田は連名でインスタグラムを更新し、「これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。また、アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」などとファンに報告していた。

そこから数時間後、午後3時過ぎに鶴岡もファンに報告。「皆様いつも温かい応援をありがとうございます。プライベートにはなってしまいますが以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」として、白ドレスを身に纏い、同じく白のタキシードを着た来田との写真を投稿した。

「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼とこれから先共に歩めることを嬉しく思います。お互いアスリートということもあり彼をどんな時も支えられるように彼にとって太陽の様な存在でいられたらなと思っています。まだまだ未熟者ですが、私生活も仕事も全力で頑張っていきたいと思います。所属先をはじめスポンサーの皆様、日頃から支えてくださる関係者、そして家族、皆様に厚く御礼を申し上げます」

交際期間は約2年。両競技のオフにあたる月曜日しか会えない“遠距離恋愛”を実らせての結婚となった。（Full-Count編集部）