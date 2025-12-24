ME:I¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Ã¦ÂàÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤âÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤Ë
¡¡12·î22Æü¡¢11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×¤«¤é¡¢COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Î4¿Í¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4¿Í¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¡£ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢½êÂ°¤¹¤ëLAPONE GIRLS¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¡Ô¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤ò¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÔME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖME:I¤Ï¡¢JO1¤äINI¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï101Ì¾¤ÎÎý½¬À¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ø¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ù¤È¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇºÇ½ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ME:I¡£2024Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ï¤º¤«7¥«·î¤È¤¤¤¦Áá¤µ¤Ç½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é4¿Í¤â¤ÎÃ¦Âà¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢X¤Ë¤Ïº®Íð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ô4¿ÍÃ¦Âà¥Þ¥¸¤«¤è¡Õ
¡Ô¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤³¤ó¡Õ
¡Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤·¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡Õ
¡¡Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ã¦Âà¤¹¤ë4¿Í¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°Ãæ¤Ë¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖCOCORO¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¡¢RAN¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢°ì»þ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£KOKONA¤µ¤ó¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê10·î18Æü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤òÅöÆü¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËSHIZUKU¤µ¤ó¤Ï10·î¡¢JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈÆó¸Ô¸òºÝµ¿ÏÇ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢»öÌ³½êµ¬Äê°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¡¢10·î15Æü¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¤¤¯ÈôÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤éÁûÆ°¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£º£²ó¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ´¶È¤äÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½¾õ¤Ç¤â8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡¢11¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¾üË¾¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£