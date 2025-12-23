令和ロマン・くるまが旅先で相方への“高額出産祝い”購入、価格にひろゆきビックリ
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月21日に放送されたドキュメンタリーバラエティ番組「世界の果てに、くるま置いてきた」（ABEMA）に出演。旅先で相方・松井ケムリの“高額出産祝い”を購入した。
前回の放送でくるまの南アジア横断旅が完結。今回の番組ラストには、帰国前に空港近くの民芸店に立ち寄ったくるまが、相方への出産祝いを購入するシーンがあった。
「ブータンのお土産は掛け軸が一番いいらしくて」「相方が子ども産まれたんでプレゼントに」と、お守りの掛け軸を選んだくるまは、「1個5万4000ニュルタム（約9万1800円）なんですけど…」とポツリ。
「10万円近いんだ！？」と驚くひろゆきを尻目に、自分用の掛け軸とあわせて2枚、約17万円の購入を決めたくるまは「カード持ってきてないんで、立て替えてもらっていいですか？」と番組スタッフに相談。無事相方への出産祝いをゲットした。
前回の放送でくるまの南アジア横断旅が完結。今回の番組ラストには、帰国前に空港近くの民芸店に立ち寄ったくるまが、相方への出産祝いを購入するシーンがあった。
「10万円近いんだ！？」と驚くひろゆきを尻目に、自分用の掛け軸とあわせて2枚、約17万円の購入を決めたくるまは「カード持ってきてないんで、立て替えてもらっていいですか？」と番組スタッフに相談。無事相方への出産祝いをゲットした。