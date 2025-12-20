ベリンジャーの報道を巡ってボラス代理人と米ベテラン記者が一悶着

ヤンキースからFAとなったコーディ・ベリンジャー外野手の報道を巡って、敏腕代理人と米ベテラン記者に一悶着があったようだ。米経済誌フォーブスなどに寄稿するバリー・ブルーム記者は、ベリンジャーの代理人を務めるスコット・ボラス氏の指摘を受け、ベリンジャーに関する記事を取り下げたことを明らかにした。

ブルーム記者はベリンジャーが新たな契約規模について4億ドル（約631億円）を求めているとの記事を経済誌フォーブスに掲載した。しかし、その後にボラス氏からクレームが入ったという。「スコット・ボラスは私のベリンジャーが4億ドルを要求したという報道を『誤報だ』と言い、私に撤回するよう求めた」。

ブルーム記者自身は、別の信頼できる情報源をもとに記事を執筆したという。それでも、何十年も信頼関係を築いてきたボラス氏について「最高の代理人。他のスポーツでも彼に匹敵する人はいない。彼には一貫性があり、個人的な欠点がない」と高評価。ドジャース時代の2019年にリーグMVPに輝いたベリンジャーに関する記事の削除を決めたようだ。

4億ドルを要求しているなどと表沙汰になれば、交渉自体に支障をきたす可能性がある。「ボラスは代替の数字を教えてくれなかった」とブルーム記者。FAの目玉選手を巡るストーブリーグは情報戦も白熱している。（Full-Count編集部）