J1¾º³Ê¤Ç¤¤º¡ÖÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¡¡ÆâÄê¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬ÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤È»ÈÌ¿´¶¡Ö¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
ÀçÂæ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëºåÆîÂç¤Î3Ç¯À¸FWÃæÅÄÍÍ´
¡¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ëÂè74²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ7ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬12·î8Æü¤Ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬´ØÅì²¦¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¡¢¶å½£²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬Âç³Ø¡¢´ØÀ¾²¦¼Ô¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Åì³¤²¦¼Ô¤ÎÅì³¤³Ø±àÂç³Ø¤¬¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÇÔ¼Ô¤¬¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Çµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºåÆîÂç¤Î3Ç¯À¸FWÃæÅÄÍÍ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ËÆâÄê¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿189cm¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬·Þ¤¨¤ë¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤â´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ó°ÌÄÌ²á¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬º£²óÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤ËÈ¾Ç¯¶á¤¯¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±J1¾º³ÊÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀçÂæ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âºÇÁ°Àþ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºåÆîÂç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¼¯²°ÂÎ°éÂçÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÎÅì³¤ÂçÀï¡¢2ÀïÌÜ¤Î¾ïÍÕÂçÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤È¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÆþ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì½ê¤Ëµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¡£¾ïÍÕÂçÀï¤Ç¤ÏFW¶âËÜµ£µ³¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÆâÄê¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Àï¤ÎÃÞÇÈÂçÀï¤ÏÂè1»î¹ç¤Ç¾ïÍÕÂç¤¬Åì³¤Âç¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â´ØÅì1Éô²¦¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç¤«¤é2-1¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¡¢1°ÌÄÌ²á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤âµ×¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤â¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢´ØÀ¾¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ëºåÆîÂç¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡ÖÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ìá¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿¤ÇÈ¾¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÅ¸³«ÎÏ¤Ê¤É¤òÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¾Ç¯´Ö¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹»³²ÂÏº´ÆÆÄ¤ÎÇ®¤¤»ØÆ³¤ÇËÜÊª¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤È¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥×¥í¤À¤È´ÊÃ±¤ËÂÎ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î´¶³Ð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶î¤±°ú¤¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤Ç½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È»ÈÌ¿´¶¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¿´¤Ë½É¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»î¹ç¤È»þ´Ö¤ò¥Ù¥¬¥ë¥¿¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤ËÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥´¥ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉ¬¤º¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËºåÆî¤Ç¤â·Ð¸³ÃÍ¤âÂ¿¤¯ÀÑ¤ó¤ÀÊ¬¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦È¾Ç¯´Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡21Æü¤«¤é¾¡Éé¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï´ØÅì1Éô¤Î2°Ì¡¦¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡£·èÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæÅÄ¤Ï¤½¤Î²ç¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4Ç¯À¸¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ÏÂº·É¤¹¤ë4Ç¯À¸¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºåÆîÂç¼«ÂÎ¤â¤Þ¤ÀÅß¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦²¿¤¬²¿¤Ç¤âÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë