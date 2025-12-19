ESSEでは、読者約400人の「リアルに愛用している」「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここでは掃除・洗濯グッズ・キッチン用品・食品部門で選ばれた名品をピックアップ。漂白・消臭・除菌ができる酸素系漂白剤や、衿・袖の汚れを落としやすいブラシなどの便利グッズを、読者のコメントつきでご紹介します。

2025年に愛された「掃除・洗濯グッズ」3つ

洗浄力の高さがポイントのひとつ！ 掃除・洗濯グッズ部門を紹介します。

【写真】これ1本で手軽にきれいに！酸素系漂白剤

●オキシクリーン

漂白・消臭・除菌ができる酸素系漂白剤。家じゅうの汚れに使える粉末タイプのほか、毎日の洗濯に使える液体タイプも人気上昇中。

「洋服やスニーカーなど、これ1本でほとんどなんでもキレイになってありがたい！」（ももまるさん・44歳）

・オキシクリーン 粉末500g ￥748

・オキシクリーン パワーリキッド ￥701（いずれもグラフィコ）

●ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤

水を入れて置くだけで、銀イオンの煙が壁やタンク裏などすみずみまで行き渡りトイレをまるごと除菌。新たなにおいを生まず快適な空間に。

「定期的に使って黒ずみやにおいを予防してきれいに」（もとこさん・51歳）

・ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤 ￥710 ※価格は編集部調べ（ライオン）

●NANOX one

高い洗浄・消臭力が人気の衣料用液体洗剤が、新酵素を配合した「超酵素コンプリートジェル」にリニューアル。菌の根幹まで洗浄し、がんこな黄ばみやにおいも落と

「汚れているところに前日からこれをしみ込ませるだけで超きれいになります」（なちゅさん・40歳）

・NANOX one ￥710 ※価格は編集部調べ（ライオン）

広報に聞いた！「3COINSの掃除・洗濯 神グッズ」3つ

3COINSの広報担当も太鼓判！ 2025年にバズった注目アイテムを紹介します。

●洗剤IN手洗いブラシ

フタに洗剤を入れてプッシュするとブラシの隙間から洗剤が出てくる仕組み。衿や袖の汚れ落としや靴洗いに便利で愛用者が増加中。

・洗剤IN手洗いブラシ ￥330

●フードが乾きやすいハンガー

乾きにくいフード部分をもち上げた状態で干せるハンガー。フードを固定するクリップつきなので、ズレ落ちる心配もありません。

・フードが乾きやすいハンガー ￥330

●折りたためるバケツ5L

「収納スぺースに困らない」と大人気。持ち運びもラクなので屋外の掃除にも。フック穴つきで引っかけて収納することも可能。

・折りたためるバケツ5L ￥660

2025年に愛された「キッチン用品」5つ

キッチン用品部門は、家事ラクになるものから健康的な暮らしができるアイテムまで多彩なラインナップ！

●SELECT100 シリコーンスプーン

具材をほぐす、炒める、すくうことができる調理用スプーン。先端が幅広なのですくいやすく、パウチの中身を取り出すのにも便利。

「シリコンなのでやわらかく、混ぜたりすくったりがラクになりました」（くぼぢさん・52歳）

・SELECT100 シリコーンスプーン ￥1100（貝印）

●キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック

食器全体に泡をかけやすい設計のスプレーと高い洗浄力の両立で、ゴシゴシすることなく汚れを落とせて洗い物の時間も負担も減ります。

「プラスチック容器などについた油汚れにも、泡が密着して落としてくれるからラク！」（えつこさん・39歳）

・キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック 微香性 ￥495 ※価格は編集部調べ（花王）

●竹材 蒸篭（せいろ）

今年大人気の無印のせいろ。茶碗蒸し容器なども入る深型で、ご飯やパンの温め直しに活用する読者も。食材がふっくら仕上がります。

「はやっていたので買ったら手軽に健康的な蒸し料理がつくれてよかった！」

・竹材 蒸篭（せいろ）/本体 深型 大 ￥1490

・竹材 蒸篭（せいろ）/蓋 大 ￥890（いずれも無印良品）

●ウタマロキッチン

汚れ落ちに定評のあるウタマロの食器洗い用洗剤。手肌に優しい成分でがんこな油汚れもすっきり落とします。スポンジの除菌にも。

「手肌や環境にも優しく、グリーンハーブの香りも好きなので愛用しています」（ゆかりんごさん・53歳）

・ウタマロキッチン ￥473（東邦）

●スコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル

布のように丈夫で濡れても破れにくいから、台ふきや野菜の水きりに大活躍。丈夫だから何度も使えて、最後はぞうきん代わりにふき掃除に使えばムダなし！

・スコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル ￥493 ※価格は編集部調べ（日本製紙クレシア）

キッチングッズは「使いきり」がブーム！

ニトリとカインズで買える、2025バズアイテムはこちら！

●毎日とりかえキッチンスポンジ

「衛生的で斬新！」と話題のスポンジ。小さめながら泡立ちよく、最後はシンクなどを掃除してから捨てるという人が多数。

・毎日とりかえキッチンスポンジ 30個入り￥299 ※一部離島では別途手数料がかかります（ニトリ）

●マイクロファイバークロス 20枚入

洗濯して繰り返し使うこともできる使い捨てクロス。シンクや洗面台をみがいたり、食卓で食べこぼしをふいたりとさまざまな用途に。

・マイクロファイバークロス 20枚入 ￥298 ※商品の仕様やラインアップが変更になる場合があります（カインズ）

2025年に愛された「食品」4つ

食品部門は、そのままでもおいしくてアレンジしても楽しめるものが多数選ばれました！

●グリーンキウイ

手軽に食物繊維やビタミンを補給できる優秀フルーツ。なかでもゼスプリは、甘味と酸味のバランスがいいと信頼度が高く人気。

「家族みんなキウイが大好き！ ビタミンも豊富で、甘酸っぱい味が最高です」（ゆみのすけ・49歳）

・グリーンキウイ ￥110 ※価格は編集部調べ（ゼスプリ）

●ホットケーキミックス

「いちばん簡単にふんわり焼ける」とリピート率の高いロングセラー。キッシュやピザなどおつまみアレンジを楽しむ読者も。

「スイーツとしても主食としてもおいしく食べています！ 厚さがでるので満足感も」（はとサブ子・46歳）

・ホットケーキミックス 600g ￥508 ※価格は編集部調べ（森永製菓）

●ロイヤルブレッド

発酵種ルヴァンを配合したしっとり食感の食パン。トーストしてもそのまま生で食べてもおいしく、毎日食べても飽きないと評判。

「やわらかくしっとりとしていておいしい。フルーツサンドがお気に入り」（もりもりぐっちさん・43歳）

・ロイヤルブレッド ￥254 ※価格は編集部調べ（山崎製パン）

●オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ

お店の生パスタのようなもちっとした食感を楽しめる乾燥パスタ。ちょっと太めの1.8mmは、“もちっもち”で食べごたえが抜群です。

「乾麺なのにもちっとした食感がおいしい！ （なにゃさん・44歳）」

・オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ 1.8mm ￥572（ニップン）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください