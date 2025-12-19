悩まずにできる、捨て活のアイデアを紹介します、教えてくれるのは、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級のせのお愛さん。ここでは、せのおさんが実際に手放してよかったと感じている3つのものについて紹介します。年末の大掃除もラクになるので、ぜひ参考にしてみてください。

1：期限がきれているもの

大掃除をラクにするコツは「前もって家の中のいらないものを手放しておくこと」。ものが減るだけで掃除がしやすくなり、手間も時間もぐっと減らせます。

【写真】家がキレイな人が「真っ先に手放すもの」

そんなときにおすすめの、悩まず捨てられるものの1つ目は「期限があるもの」です。賞味期限ぎれの食品、開封して一年以上の化粧品、使用期限ぎれの薬など「もう使えないもの」は、残しておいても場所を取るだけ。判断基準も明確なので、サクッと手放しましょう。

とくに食品庫や冷蔵庫、洗面所など、いつの間にかものが増えがちな場所は要チェック。少しずつでいいので、年末までに確認しておくのがいいと思います。

2：役目を終えたもの

2つ目は、劣化したキッチン用具や保存容器、欠けやヒビのある食器、ボロボロの靴、サイズアウトした子ども服など「役目を終えたもの」です。

劣化や破損は、もう手放していいというサイン。「ありがとうの気持ち」で手放しましょう。

当たり前に置いてあるものでも、よく見るととっくにお別れのタイミングがきているものもあります。「もう十分使ったな」と感じたら、思いきって手放すことをおすすめします。

3：もう出番がこないもの

3つ目は「出番がこないもの」です。

古い取扱説明書や保証書、スマホや家電のあき箱、使っていない付属品、ずっと着ていない服、読み終えた雑誌や紙類。「いつか必要になるかも」と取っておいても、ほとんどの場合、出番がこないまま年を越してしまいます。「今後1年以内に使うか」を基準にすると手放しやすいですよ。

とくに紙類は、分類に時間がかかるうえにゴミもかさばるため、大掃除の際にまとめて処分しようとすると大きな負担になります。今のうちに少しでも減らしておくと、年末のゴミ出しもラクになりますよ。

小さな捨て活が、少し先の自分を助ける

「掃除をする前にまず片づけないと」と思うと、気が重くなりますよね。今のうちにものを整理しておけば、取りかかるまでのハードルはぐんと下がります。

まとまった時間を取らなくても「迷わず手放せるもの」さえ知っておけば、毎日ほんの数分から進められますよ。今日は期限ぎれの食品をチェック、明日は紙類だけといったように「1か所だけ」を目標に続けてみましょう。

年末の自分を助けるために、ぜひ負担の少ないところから始めてみてくださいね。