中島健人、“今年一衝撃だった”出会いを振り返る「人間としての空気感もすごく合った」

12月19日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、中島健人がVTR出演。今年一衝撃だった出来事について明かした。

先日、同番組で、『アバター』シリーズ最新作の映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のジェームズ・キャメロン監督に英語でインタビューを行っていた中島。

今回は、コーチ銀座のリニューアルオープニングイベントに登場した中島にインタビューを実施。この中で、“今年一番の衝撃ニュースは？”と聞かれた中島は、「ジェームズ・キャメロン監督との対談は衝撃でしたね」と振り返った。

続けて、そのインタビュー後に監督から呼び止められ、名刺を渡されていた中島は、「あのとこを僕（カメラで）押さえられてると思ってなくて、そこよく『めざまし』押さえてたなと思った」とコメント。

その後、“監督に連絡はしたのか？”と聞かれると、中島は、「どうでしょうか？」と笑顔ではぐらかしつつ、「人間としての空気感もすごく合ったので、カジュアルに人と人との話を。“ジム”ってもう呼んでるんですけど」と、世界的巨匠との交流を明かしていた。