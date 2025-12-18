¿À¸ÍDF¾¾ÅÄÎ¦¤Ï¥¿¥¤¤ÎBG¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¡¡¡¡ÌîÄÅÅÄ¤ä¥Á¥ã¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¤é¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡¡¡Ö¿À¸Í¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ä¡Ä¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï18Æü¡¢DF¾¾ÅÄÎ¦¤¬¥¿¥¤¤Î1Éô¡¢BG¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
FCÅìµþ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤ÈÅ·¹ÄÇÕ2»î¹ç¡¢ACLE¤Ç1»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ÅÄ¤Ïº£²ó½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤ò·èÃÇ¡£°ÜÀÒÀè¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤ÎBG¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¼¯Åç¤äÂçµÜ¤Ç»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ°æÀµÃé»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¡£¤Þ¤¿¸µ¹Åç¤ÎÌîÄÅÅÄ³Ù¿Í¤ÈÆ£»ÞMYFC¤Ç¥×¥ì¥¤·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÅÚ°æÃÒÇ·¡¢¤µ¤é¤Ë»¥ËÚ¤äÀîºê¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥×¤é¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¿À¸Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¿¥¤¤ÎBG Pathum United F.C¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤Ï1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿À¸Í¤Î¤³¤È¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×