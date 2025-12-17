無印良品を愛してやまないヘビーユーザーが手放せない「調理グッズ＆フード」をご紹介。実用性抜群な調理器具から、ちょっとぜいたくなごほうびフードまで、思わず手に取るアイテムを、ラク家事やフード系に詳しいESSEフレンズエディターの4名がお届けします。

1：輪ゴムよりやわらかくて、アレンジも自在

食育健康アドバイザー・かつらさん（40代）が重宝しているのは、無印良品の「シリコーン マルチバンド（税込290円）」。お菓子や乾物の袋をクリップで留めるのに苦労していたとき、お店のスタッフにすすめられて購入したそうです。

【写真】300円以下！留めやすいシリコーン製バンド

「輪ゴムよりやわらかくて切れにくいのがポイント。また、穴にとおしたり、クルクルと巻いたりして、長さや留め方を自由に使い方をアレンジできるのが便利です」（かつらさん、以下同）

マルチバンドは数色でセットになっているため、家族で使う袋を色分けして整理するのにも活用できるそう。

「レンジフードに100均の輪ゴム保管用のマグネットを付けて、さっと取り出せるように吊るしています」

2：汁物を最後まですくえる調理用スプーン

「シリコーン 調理スプーン（レギュラーサイズは税込490円・スモールサイズは税込390円）」が手放せないと語るのは、夫婦ふたり暮らしの堀中里香さん（50代）。シチューやトマトソースなどの液体を最後まですくえるものが欲しい…と探していたところ、口コミきっかけで見つけたそう。

「スプーンのような形状ですが、お玉ほど角度がないため、炒め物にも使いやすいです。少量をすくって味見ができるところもお気に入りポイント」（堀中さん、以下同）

やわらかいシリコン素材なので、鍋肌に沿わせればスパチュラのように使えるのも魅力。お玉ではすくいにくい鍋底のカレーや、ボウルにくっついたホットケーキの生地もきれいにすくえます。

「通常サイズはすくう・混ぜる・炒めるときに幅広く重宝しています。小さいサイズはみその詰め替えやラッキョウの小分けなどにも活用できて高評価。調理器具をいくつも出さずにすむところも助かっています」

3：レンジで温めるだけ。本格的ポルチーニスープ

4人家族でラク家事を発信するsakuraさん（40代）。「自宅でも簡単に本格派スープを味わえます！」とおすすめしてくれたのは、「素材を生かしたスープ ポルチーニクリームのポタージュ（税込250円）」です。

「外食のイメージが強く、手間がかかりそうなポルチーニスープ。袋のままレンジで温めるだけで、お店のような味を楽しめるのはうれしいポイントですね」（sakuraさん、以下同）

ひと口飲むと立ち上るポルチーニの香りと、ぎゅっと詰まった濃厚な味わいに大満足なのだとか。

「パンだけではものたりない朝ごはんにもぴったりの一品です」

4：冬限定の大人なショコラ。ごほうびタイムにぴったり

無印良品でのアイテム探しが大好きな青村怜子さん（40代）。冬限定の「カカオトリュフマール・ド・シャンパーニュ（税込390円）」は、3年前にお店で見つけて以来ずっとリピート買いしているスイーツだといいます。

「食感も味もひと粒で大満足。ブドウ由来の蒸留酒・マールが入っていて、上品な味わいのとりこです」（青村さん）

コーヒータイムのお供として楽しむのにぴったり。冬には自分へのごほうびとして用意しているそうです。

ここでは、無印良品のヘビーユーザーが愛してやまない「調理アイテム＆フード」をご紹介しました。どれもリーズナブルで満足度の高いものばかり。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか？