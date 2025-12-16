S7 Max Ultra

Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にroborock (ロボロック) のロボット掃除機が追加された。開催期間は12月25日23時59分まで。

今回のセールでは、水拭き両用ロボット掃除機「S7 Max Ultra」、「Q5 Pro」、「Q10V」、「Q10V+」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

S7 Max Ultra

パワーアップした5500 PaのHyperForce吸引装置を採用し、浮動メインブラシと組み合わせることで、凹凸のある床面にもピタリと密着、ホコリやゴミをしっかりと取り込む。ゴミの収集、モップの洗浄と乾燥、給水と廃水の収集、そしてドック底部の清掃と乾燥を1台で自動的に完了する。

Q5 Pro

Roborock製のデュアルラバーブラシ技術を採用しており、毛の絡まりを効果的に解消し、ラグやカーペット奥に潜んだ微細なゴミをかき出す。5500Paまで吸引力をアップさせ、畳やフローリングなどの床を効果的に掃除。強力な吸引力を実現しながらも静音設計となっている。

Q10V

最大10,000PaのHyperForce吸引を搭載。細かなホコリやペットの毛から大きなゴミまで一気に吸引する。部屋の汚れ具合に応じてアプリから吸引力を自由に調整することが可能だ。

1分間に最大3,000回の高速振動のVibraRise 2.0モップシステムで、こびりついた汚れも、しっかり拭き取る。さらに、超音波でカーペットを検知すると、自動でモップを最大8mm持ち上げるため、カーペットを濡らす心配も不要。