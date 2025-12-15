Popteen vs egg、熾烈なバトルがついに決着！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ティーンファッション雑誌『Popteen』と『egg』によるコラボ雑誌の表紙＆誌面をかけたモデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の最終回となる#８を12月16日（火）夜８時より放送する。
本番組は長年ティーンカルチャーを発信してきた『Popteen』と『egg』が一度限りのコラボ雑誌を刊行することを記念し、コラボ雑誌の表紙と誌面をめぐるモデルたちの誌面争奪バトルを展開。バトルには現役の『Popteen』『egg』モデル20名に加え、二誌合同の専属モデルオーディション『Popteen & egg 二誌合同専属モデルオーディション』を勝ち抜いたネクストスターたちも参戦。
コラボ雑誌の“表紙＆誌面争奪戦”では、各バトルで『Popteen』と『egg』それぞれのチームから５人の選抜メンバーを選んで対決。選抜された５人の個人得点を合算してチームポイントになり、最終的にポイントが多いチームが勝利。さらに、最終個人得点総合１位のモデルがコラボ雑誌の表紙を飾ることができる、モデルの夢とプライドをかけた真剣勝負となっている。
各放送回には『Popteen』OGモデルの藤田ニコル、ねお、みちゅ、ゆめぽて、『egg』OGモデルのゆうちゃみ、みりちゃむ、伊藤桃々、ももあなどがMC出演や応援に駆けつけ番組を盛り上げた。
番組ではこれまで４つのバトルが行われ、テーマに沿った世界観でランウェイを歩く１stバトルでは『Popteen』チームが勝利。今シーズンの秋冬トレンドテーマに合わせたコーディネートで勝負する２ndバトル「秋冬トレンド・スチールバトル」、１泊２日の合宿でコラボ雑誌に掲載される見開き１ページの誌面を作成する３rdバトル「リアル誌面プロデュースバトル」では『egg』チームが連勝したものの、ショップ店員として接客・販売に挑戦する４thバトル「アパレルブランドPRバトル」では『Popteen』が勝利を掴むなど一進一退の攻防戦。４thバトルではこれまでのバトルで選抜に選ばれず、悔し涙を流してきた『egg』モデル・ゆい小池が初めての選抜メンバーに選出され「やっとみんなと同じ線に行ける」とうれし涙を浮かべる場面も。
これまでのバトルを見守った両紙それぞれのファンからは「良い勝負！」「泣けるほど頑張ったのは素敵なこと」「やっぱり勝つのはギャル」「Popteen最高！」などのコメントが寄せられた。
そして、２勝２敗で迎えた12月９日（火）放送の#７では、ステージごとに脱落者が出るサバイバル形式のファイナルバトルがスタート。最後まで勝ち残ったチームが勝利となるファイナルバトルでは、番組と並行して行われた二誌合同の専属モデルオーディション『Popteen & egg 二誌合同専属モデルオーディション』の合格者も参戦。１stステージでは『Popteen』モデルと『egg』モデルがペアを組み、制限時間30分以内に撮影したスナップ写真で審査される「街角スナップバトル」が行われ、ここまで個人ポイント２位だった『egg』モデル・あいさが脱落する波乱の展開に。
続く２ndステージでは、雑誌ごとに２人１組のペアを組み、脱落した相手チームのメンバーをモデルに“それぞれの雑誌風”ヘアメイクを完成させる「モデルトレードメイクバトル」で対決。『Popteen』モデルを“egg風”に、『egg』モデルを“Popteen風”に変化させて、その完成度を美容系YouTuber・ヒョクが審査。モデルたちのこだわりやメイクテクが披露され、まったくテイストの違うヘアメイクで変貌を遂げた両紙モデルたちに視聴者から「すごい個性出てめっちゃいい」「メイクうますぎ！」「モデルの子ってメイク変えても似合うんだな」「別人みたい」など驚きの声が続出。
12月19日（火）放送#８では、“表紙＆誌面”争奪バトルがついに決着。過酷なバトルを勝ち抜き、コラボ雑誌の誌面を獲得するのはどちらのチームなのか？そして、史上初の『Popteen』と『egg』コラボで表紙を飾れるモデルは一体誰なのか!? 号泣者続出の最終決戦をぜひお見逃しなく。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は長年ティーンカルチャーを発信してきた『Popteen』と『egg』が一度限りのコラボ雑誌を刊行することを記念し、コラボ雑誌の表紙と誌面をめぐるモデルたちの誌面争奪バトルを展開。バトルには現役の『Popteen』『egg』モデル20名に加え、二誌合同の専属モデルオーディション『Popteen & egg 二誌合同専属モデルオーディション』を勝ち抜いたネクストスターたちも参戦。
各放送回には『Popteen』OGモデルの藤田ニコル、ねお、みちゅ、ゆめぽて、『egg』OGモデルのゆうちゃみ、みりちゃむ、伊藤桃々、ももあなどがMC出演や応援に駆けつけ番組を盛り上げた。
番組ではこれまで４つのバトルが行われ、テーマに沿った世界観でランウェイを歩く１stバトルでは『Popteen』チームが勝利。今シーズンの秋冬トレンドテーマに合わせたコーディネートで勝負する２ndバトル「秋冬トレンド・スチールバトル」、１泊２日の合宿でコラボ雑誌に掲載される見開き１ページの誌面を作成する３rdバトル「リアル誌面プロデュースバトル」では『egg』チームが連勝したものの、ショップ店員として接客・販売に挑戦する４thバトル「アパレルブランドPRバトル」では『Popteen』が勝利を掴むなど一進一退の攻防戦。４thバトルではこれまでのバトルで選抜に選ばれず、悔し涙を流してきた『egg』モデル・ゆい小池が初めての選抜メンバーに選出され「やっとみんなと同じ線に行ける」とうれし涙を浮かべる場面も。
これまでのバトルを見守った両紙それぞれのファンからは「良い勝負！」「泣けるほど頑張ったのは素敵なこと」「やっぱり勝つのはギャル」「Popteen最高！」などのコメントが寄せられた。
そして、２勝２敗で迎えた12月９日（火）放送の#７では、ステージごとに脱落者が出るサバイバル形式のファイナルバトルがスタート。最後まで勝ち残ったチームが勝利となるファイナルバトルでは、番組と並行して行われた二誌合同の専属モデルオーディション『Popteen & egg 二誌合同専属モデルオーディション』の合格者も参戦。１stステージでは『Popteen』モデルと『egg』モデルがペアを組み、制限時間30分以内に撮影したスナップ写真で審査される「街角スナップバトル」が行われ、ここまで個人ポイント２位だった『egg』モデル・あいさが脱落する波乱の展開に。
続く２ndステージでは、雑誌ごとに２人１組のペアを組み、脱落した相手チームのメンバーをモデルに“それぞれの雑誌風”ヘアメイクを完成させる「モデルトレードメイクバトル」で対決。『Popteen』モデルを“egg風”に、『egg』モデルを“Popteen風”に変化させて、その完成度を美容系YouTuber・ヒョクが審査。モデルたちのこだわりやメイクテクが披露され、まったくテイストの違うヘアメイクで変貌を遂げた両紙モデルたちに視聴者から「すごい個性出てめっちゃいい」「メイクうますぎ！」「モデルの子ってメイク変えても似合うんだな」「別人みたい」など驚きの声が続出。
12月19日（火）放送#８では、“表紙＆誌面”争奪バトルがついに決着。過酷なバトルを勝ち抜き、コラボ雑誌の誌面を獲得するのはどちらのチームなのか？そして、史上初の『Popteen』と『egg』コラボで表紙を飾れるモデルは一体誰なのか!? 号泣者続出の最終決戦をぜひお見逃しなく。
（C）AbemaTV, Inc.