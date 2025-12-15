Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が大森元貴と藤澤涼架を撮影するオフショットが、日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』公式Instagramで公開された。

【写真】ミセス若井滉斗が撮影した大森元貴と藤澤涼架など①②

■ミセス大森＆藤澤＆若井がドイツ・フランクフルトを歩く後ろ姿に「3人が並んでるだけで尊い」の声も

12月20日に放送される『ANOTHER SKY』1時間スペシャルで、3人揃ってドイツを訪れるMrs. GREEN APPLE。「フランクフルトを象徴するランドマーク、『鉄の橋（アイゼルナー・シュテグ）』で記念撮影」と添えられたオフショットには、橋をわたる3人の後ろ姿が写っている（1枚目）。

2枚目は、ドイツの街並みをバックに橋の上で撮影された大森と藤澤の2ショット。赤と黒の髪を横に長し、黒縁メガネをかけた大森は、手を前に組み、カメラに向かって笑顔を見せ、ミトンをはめた藤原は両手を広げた無邪気なポーズをとっている。

3枚目では、この2ショットのフォトグラファーが若井であることが明らかに。橋の上でしゃがんでふたりを撮影している、マフラーを巻いた若井の後ろ姿が写し出されている。

投稿には「撮り合ってるのかわいい」「ひろぱが撮るもっくんと涼ちゃん自然体」「ひろぱ子どもたち撮ってるパパみたい」「ひろぱ写真上手」「並んでる後ろ姿からも仲良し感が伝わる」「若井写真館にもいつか投稿されるかな」「3人が並んでるだけで尊い」「元貴くんすっごい嬉しそう」などといった声が続々と到着している他、「絶対見るー！」「来週が楽しみ」「楽しそうっていうのが伝わってきたので期待大」など、放送への期待も寄せられている。

■お揃いポーズをキメるMrs. GREEN APPLEの3人

なお番組公式Instagramでは、3人がドイツの街並みを紹介するように大きく手を広げ、お揃いのポーズを決めているオフショットも公開されている。