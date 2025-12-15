KELAが、事業拡大と西日本エリアにおける顧客支援体制の強化を目的として、2025年12月15日に大阪市に西日本支社を開設。

ランサムウェア攻撃などが巧妙化する中、関西圏を中心に中国・四国・九州・沖縄エリアまで、より迅速かつ地域に根ざしたセキュリティ支援を展開します。

KELA「西日本支社」

開設日：2025年12月15日

所在地：大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル 3F

代表者：西日本支社長 坂中 勇介

KELA日本法人は「2028年末までに事業規模を3倍に拡大し、組織体制を倍増させる」という中期方針を掲げており、西日本支社の新設はその成長戦略を実現するための重要施策の一つ。

新拠点の設立により、パートナーシップの拡大とともに、西日本地域のお客様へのきめ細やかなサポート体制を構築します。

KELA株式会社「西日本支社」の紹介でした。

