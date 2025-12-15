中日、マエケンの元同僚“MLB通算164発男”と合意間近　1年2億円　WLで「MVP級の活躍」米記者報道

中日と契約合意間近と報道されたサノは前田健太ともチームメイトだった(C)Getty Images

中日がメジャー通算164発のミゲル・サノ内野手と1年130万ドル（約2億円）で契約合意間近だと、現地時間12月14日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のXで伝えている。ツインズでは前田健太（楽天）ともチームメイトだった。

同記者は「この契約はメディカルチェック（身体検査）の結果を待って正式に締結される見込みだ」と綴っている。

32歳のサノはドミニカ共和国出身で、メジャーで10年間プレーし、ツインズで2019年に34本塁打、21年に30本塁打を放ち、7年連続2ケタ本塁打の実績を持つ。

同記者によれば、今オフのウィンターリーグでは「打率.315、9本塁打、25打点というMVP級の活躍を見せている」といい、身長193センチ、体重123キロの大砲の活躍を記した。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］