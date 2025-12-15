´ú¼ê¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤â¡Ä¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ìÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤¹¡¡¿·´ÆÆÄ»Ø´ø¸å¤Ï3Ï¢ÇÔ¡Ö·ë²Ì¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï1¡Ý3¤Ç¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡´ú¼êÎç±û¤ÈÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢³«»Ï¤¹¤°¤Î2Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢21Ê¬¤Ë´ú¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Î¥¸¥ç¥Ê¡¦¥¢¥æ¥ó¥¬¤Ë64Ê¬¡¢76Ê¬¤ÈÆÀÅÀ¤µ¤ì¡¢1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÆ±Âç²ñ²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÏ¢ÇÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£°ìÊý¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ï¡¢2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»ÃÄê´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤«¤é7Æü¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤Î¥Ï¡¼¥ÄÀï¡¢11Æü¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥í¡¼¥ÞÀï¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤È¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬2¤Ä¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ó°Ì¥Ï¡¼¥Ä¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö6¡×¤Î2°Ì¡¢EL¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º24°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±·÷³°¤Î25°Ì¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ìÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÊª»ö¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢·ë²Ì¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï17Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè17Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¤Æ¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
