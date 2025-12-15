ハイブリッドシンガーソングライター優里の新曲『世界が終わりました』が、竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』の主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ハイブリッドシンガーソングライター・優里の新曲「世界が終わりました」が、2026年1月スタートのテレビドラマ『再会～Silent Truth～』の主題歌になることが決定した。

■優里にとって約4年ぶりとなるドラマ主題歌「世界が終わりました」

「ドライフラワー」がストリーミング11億回再生突破を筆頭に、楽曲全体のストリーミング総再生回数が55億回再生突破のハイブリッドシンガーソングライター・優里。彼が新曲「世界が終わりました」で、2026年1月13日スタートの竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』の主題歌を担当することが発表された。優里がドラマ主題歌を担当するのは、2021年放送の江口のりこ主演ドラマ『SUPER RICH』以来約4年ぶりとなる。

■ドラマ『再会～Silent Truth～』の気になる内容は？

テレビ朝日系で放送されるドラマ『再会～Silent Truth～』は、横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』を原作にしたヒューマンラブミステリー。

ある事件で使用された「拳銃」を小学校の桜の木の下に埋め、「誰にも言えない秘密」を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら４人の同級生の宿命的な再会から物語が始まる。

そして23年後、刑事になった淳一は、４人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と「殺人事件の容疑者」として再会する。そして犯行に使われたのは、「あの日埋めたはずの拳銃」だった――。

■「自分がただ一つ守りたいものは？」と問いかけるミディアムロック

この切ないドラマを彩る主題歌「世界が終わりました」は、「この世界の全て 森羅万象よりも君が大事だって事」と歌い、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いと想いを込めた、壮大なミディアムロックとなっている。

ドラマ『再会～Silent Truth～』の主人公やその友人が、色々な過去を持ちながら何かを探し、求め生きていく姿と、その先の未来に寄り添った、優里新境地のラブソングとなっている。ぜひ聴いてその想いを五感で感じてほしい。

■優里 コメント

■竹内涼真（飛奈淳一・役）コメント

■峰島あゆみ（テレビ朝日プロデューサー）コメント

■ライブ情報

『YUURI ASIA TOUR 2025 ～ 前回のアリーナツアーは即完したけど、これ以上の規模ではもう出来ないと思うよ? 流石に今後これ以上の規模のツアーは出来ないと思う､､､。つまりそう考えると、ある意味、捉え方によっては最後のツアーと言っても過言ではないかもしれない…絶対遊びに来てくれよな!!?! ～』

12/16（火）大阪・大阪城ホール

12/17（水）大阪・大阪城ホール

12/20（土）神奈川・Kアリーナ横浜

12/21（日）神奈川・Kアリーナ横浜

12/27（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 展示棟

12/28（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター 展示棟

■番組情報

テレビ朝日系『再会～Silent Truth～』

毎週火曜日21:00～21:54

2026年1月13日スタート

出演

キャスト

竹内涼真/井上真央/瀬戸康史/渡辺大知/北香那/段田安則/江口のりこ ほか

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/saikai

優里 OFFICIAL SITE

https://www.yuuriweb.com