家がすっきり片付いている人に共通するのは「山崎実業の収納グッズ」を活用していること。超薄型の収納ワゴンやハンガーラックなど、便利なアイテムを6つ紹介します。ウェブショップ&アトリエ「acutti（アクッティ）」主宰の圷（あくつ）みほさん、編み物作家のAyakoさん、フードコーディネーターでスタイリストの吉村マサエさんの3名にもお聞きしました。

隙間活用グッズ3つ

冷蔵庫やトイレ、玄関など、ちょっとした隙間を活用できる便利グッズをご紹介します。

【写真】ラックを裏返せば全部隠せてすっきり！

●超薄型！狭いトイレにぴったりな収納ワゴン

トイレットペーパーのストックやトイレ用洗剤、除菌シートなどをまとめて収納OK。キャスターつきで移動もラクチンです。

裏返せば全部隠せてすっきり！

・ハンドル付きスリムトイレラック タワー ホワイト 縦13×横47.5×高さ68.5cm ￥12650

●スライド式のフックで冷蔵庫横をフル活用

マグネットつきで冷蔵庫の側面にはるだけ。スライド式バーには6つのフックがついていて、掃除用品やキッチン小物をまとめて収納できる優れもの。

スライドを戻せば省スペース。

・マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 縦6.4×長さ45〜83×厚さ2.5cm ￥4510

●玄関や冷蔵庫にはりつける段ボールストッカー

置き場所に困る段ボールも、これさえあれば浮かせてすっきりまとめられます。段ボールは約10枚収納可、段ボールのサイズに合わせて設置幅も調整できて便利！

・マグネットダンボールストッカー タワー ホワイト 各幅7×奥行12.5×高さ30.5cm ￥2970 ※在庫がなくなり次第販売終了

省スペース収納グッズ3つ

ここからは、シンプルなデザインで省スペースもかなう、おすすめの収納グッズを紹介します。

●極限までシンプルなハンガーラック

壁があればどこでも使えて、コンパクトなハンガーラック。狭い玄関でもコートやジャケットの“ちょい置き”がかないます。インテリアになじむさりげなさも◎

・スリムコートハンガー タワー ホワイト 幅38.5×奥行42×高さ160cm ￥3300

●使わないときはたたんでスリムになるふきんかけ

透明フィルムつきのフックを壁にはり、そこにかけるだけで取りつけもラク。タイルやガラス扉など自由に設置可能です。3連のハンガーは汎用性抜群！

・フィルムフック布巾ハンガー タワー ホワイト 縦6×横24.5×厚さ1.5cm（収納時） ￥1870

●角専用のラックでデッドスペースを活用！

付属の石こうボードピンや木ネジで設置する、コーナー専用のスチール製ハンガーラック。洗濯機回りや収納の少ないトイレ内のスペースで大活躍します。

・コーナーハンガーラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 幅83（角側の幅36.4）×奥行26×厚さ3cm ￥4510