ÃÎ¿Í½÷À¤¬¼Ö¤ÎÁë¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÌó8¥áー¥È¥ëÁö¹Ô¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç31ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¢ã¿·³ã¢ä
13Æü¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ç20Âå¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤µ¤»¤Æ¡¢¿¶¤êÍî¤È¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÇÛÁ÷¶È¤Î30Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÇÛÁ÷¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤¹¤®¡¢½÷À¤«¤é¡ÖÃÎ¿Í¤Î¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÆó¤ÎÄ®¤Î»ÔÆ»¾å¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë½÷À¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤òÌó8¥áー¥È¥ëÁö¹Ô¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ÏÃË¤¬1¿Í¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ï½õ¼êÀÊ¤Î³«¤¤¤Æ¤¤¤¿Áë¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¼Ö¤«¤é¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢Î¾¼ê¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú¾É¤ÇÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ö¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£