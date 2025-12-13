À¤³¦²¦¼Ô¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ëWBC¤Î¥Ù¥ë¥ÈÍðÈ¯¡Ä¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¿¤áÂ©¡Ö³¬µéÀ©¤Î°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¡¢OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¸µ²¦¼Ô¤Ç¡¢Wake¡¡Rise¡¡BOXING¡¡FITNESS²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÏÂÝæ¿µ¸ã¤Î¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤ÊWBC¤ÎË½µó¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÏÂµ¤»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÀÖ°æ¾ÍÉ§²ñÄ¹¤¬¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¥ª¥·¥ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡Ê32¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó900¥°¥é¥à¡ËÄ¶²á¤Ç·×ÎÌ¼ºÇÔ¡£¤½¤â¤½¤â1³¬µé²¼¤ÎWBCÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é1³¬µé¾å¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÎÂç¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤ÈWBC¤ÏÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ»î¹ç¤ò¶¯¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÏÂçº¹È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ÎÀÖ°æ»á¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈµêÃÆ¡£ÏÂµ¤»á¤â¡Ö¤â¤¦³¬µéÀ©¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤¬°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤¿¡£·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤â°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤ÏWBC¤è¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÇ§ÄêÎÁ¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤«¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ò¾å²ó¤ë3³¬µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âWBC¤ÈÇ§ÄêÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¥â¥á¤Æ²¦ºÂ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àµµ¬²¦¼Ô¤¬·ò¹¯¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÃÄê²¦ºÂ¤òÇ§Äê¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¸¢°Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿WBA¡¢WBC¤Î¤ä¤êÊý¤ËÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Áí¹ç¸ä³ÚÄ£Ä¹´±¤Î¥È¥¥¥ë¥¡¦¥¢¥ë¥·¥§¥¤¥¯»á¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÏ·ÊÞÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤òÇã¼ý¡£¡È¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡É¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÍÊ¤·¤Æ¿·ÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¥È¥¥¥ë¥»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÇÒ¶â¼çµÁ¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡É¤¬¡¢WBA¡¢WBC¡¢IBF¡¢WBO¤Î¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤ò¾å²ó¤ë¡ÈÅý°ìÃÄÂÎ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£