¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖRX¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡Ö¡È¹âÀÇ½¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤â¥¢¥ê¡õÁ´Ä¹4.9mµé¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¡ª ¥¦¥ë¥È¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄÉ²Ã¤·¤¿²Ã¹ñ¡Ö¹âµéSUV¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡Ö¡È¹âÀÇ½¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤â¥¢¥ê¡ª
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥«¥Ê¥ÀË¡¿Í¤Ï2025Ç¯11·î6Æü¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡ÖRX¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂåRX¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¡Ë¤Ï1998Ç¯¤ËËÌÊÆ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡ÖRX¡×¤ò ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê35Ëç¡Ë
¡¡Åö½é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3ÂåÌÜ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2009Ç¯¤«¤é¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÆüËÜÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇÎÌÈÎ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4890mm¡ßÁ´Éý1920mm¡ßÁ´¹â1700mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¡£
¡¡¥«¥Ê¥À»Ô¾ì¤Ç¤Ï£´¤Ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¡ÖRX350¡×¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÖRX350h¡×¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÖRX500h¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç½ÐÎÏ227kW¡Ê309PS¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÖRX450h¡Ü¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖRX350 F SPORT ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¡ÖRX450h¡Ü¥¦¥ë¥È¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢·×17¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡RX350 F SPORT ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖF SPORT¥·¥ê¡¼¥º3¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥¢¥í¥¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¥í¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤ÎÀìÍÑ5ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢Àº×û¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤è¤ê2860¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó30Ëü±ß¡Ë¹â¤¤7Ëü8914¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó870Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡RX450h¡Ü¥¦¥ë¥È¥é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖRX 450h¡Ü¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥à¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤ä21¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ó¥ó¥½¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¡¢PHEV¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ËÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤è¤ê8890¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë°Â¤¤7Ëü8495¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡Ê865Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªRX¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê¤Ï6Ëü635¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡Ê670Ëü±ß¡Ë¡£2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ505¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó5Ëü5000±ß¡Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£