『チェンソーマン』レゼが主題歌「IRIS OUT」で踊るスペシャル動画 新規描き下ろしアニメ映像公開
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場する“レゼ”が、主題歌「IRIS OUT」に合わせて踊るスペシャル動画が公開された。動画は、同曲を手がけた米津玄師の公式SNSアカウントにて視聴できる。
【写真】キュートに踊るレゼ！そのほかのポーズのカット
この映像は、『チェンソーマン レゼ篇』の制作を手がけたMAPPAが新たに描き下ろした貴重なアニメーション。「IRIS OUT」にあわせて、レゼがオリジナルダンスを披露しており、印象的なセリフ「ボン！」に合わせて首元のピンを抜く仕草や、米津が描きおろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズなども盛り込まれた、見逃せない内容に仕上がっている。
『チェンソーマン レゼ篇』は、藤本タツキによる人気漫画を原作にMAPPAが制作した劇場アニメ。100以上の国と地域で公開されており、12月7日時点で国外の興行収入は約184億円、国内の94.8億円とあわせて、全世界興行収入は278.8億円を突破する大ヒットを記録している。
