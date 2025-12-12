【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 48,704.01 △646.26 （12/11）

NASDAQ： 23,593.86 ▼60.30 （12/11）

1.概況

米国市場は高安まちまちとなりました。前日10日に発表されたFOMC（米連邦公開市場委員会）の結果では0.25%の利下げが決定され、利下げによる景気下支えを意図した買いが優勢となりました。





2.経済指標等

ダウ平均は25ドル高の48,082ドルと小幅高で取引を開始しました。序盤から好調に上げ幅を拡大したダウ平均は、最高値圏での推移となりました。中ごろからは横ばいでの推移となるも、一時は698ドル高の48,756ドルまで上昇、最終的には646ドル高の48,704ドルと続伸で取引を終え、最高値更新となりました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は60ポイント安の23,593ポイントで3日ぶりに反落、S＆P500株価指数は14ポイント安の6,901ポイントで続伸、こちらも最高値を更新し取引を終えました。

新規失業保険申請件数は、23万6000件と市場予想（21万9000件）を上回る結果となりました。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち8業種が上昇しました。素材が2.2％高となりセクターの上昇率トップとなりました。金融が1.8％高、資本財・サービスが1.1％高となりました。一方で3業種が下落し、コミュニケーション・サービス1％安、情報技術が0.6%安、エネルギーが0.4％安となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中21銘柄が上昇しました。アナリストの目標株価と投資判断引き上げを受けたビザ［V］が6.1％高となりました。そのほか、ナイキ［NKE］が3.0％高、ユナイテッドヘルス・グループ［UNH］やアメリカン・エキスプレス［AXP］など計6銘柄が2％台の上昇となりました。一方で9銘柄が下落しコカ・コーラ［KO］が1.6％安、エヌビディア［NVDA］が1.6％安、シスコシステムズ［CSCO］が1.2％安となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、ハイパースケーラーのオラクル［ORCL］が前日の決算発表にて売上高が市場予想を下回ったほか、先行きの設備投資計画を引き上げ、投資拡大による警戒感から10.8％安となりました。アドビ［ADBE］が売上高・調整後の1株利益が市場予想を上回ったことが好感され2.1％高となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比横ばいの4.15％となりました。12日朝のドル円は155円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場ではダウ平均とS＆P500株価指数が揃って最高値を更新となりました。これを受けて、本日の日本市場では買いが優勢でのスタートが見込まれます。また、注目されていた米半導体ブロードコム［AVGO］の決算は売上高と調整後の1株利益が市場予想を上回り、半導体市場の好調さを示したことで、日本の半導体銘柄にも追い風となりそうです。日中の材料にはメジャーSQがあげられます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部