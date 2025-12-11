サイゼリヤ2号店がオープン 徳島駅クレメントプラザ【徳島】
本格イタリアンが手軽に味わえると人気のレストランチェーン「サイゼリヤ」の2号店が12月11日、徳島駅クレメントプラザにオープンしました。
オープン初日の賑わいの様子、そしてサイゼリヤの人気メニューをさっそく私が取材してきました。
（店員）
「お待たせいたしました。オープンいたします」
（豊成アナウンサー）
「クレメントプラザ2階に、徳島2号店のサイゼリヤがオープンしました。オープン初日から店内大にぎわい、大盛況です」
リーズナブルな価格で、本格イタリアンを楽しめるサイゼリヤ。
国内外に1682店舗を展開していて、11日、座席数128席を構える県内2号店がオープンしました。
（豊成アナウンサー）
「では、今から注文していきます。品数が多くて悩みますね。小エビのサラダとこれが気になりました」
「ランチタイム限定サービス、平日の午後3時まで、すごく魅力的なランチセットがありますよ」
「こちらのディアボラ風ハンバーグ、頼んでみたいと思います」
注文は席にあるQRコードをスマホで読みとり、メニューに書かれた数字を打ち込めば完了です。
（店員）
「お待ちしました。こちら小エビのサラダでございます」
（豊成アナウンサー）
「ありがとうございます」
「小エビのサラダ」は、たっぷり入った小エビと、まろやかで後味もいいドレッシングが相性抜群の人気メニューです。
そしてこちらのランチメニュー「ディアボラ風ハンバーグ」は、牛100％のハンバーグが600円というお手頃価格です。
（豊成アナウンサー）
「まずサラダからいただきます。うん、おいしい」
「エビがプリプリでレタスはシャキシャキ、クリーミーなソースがすごくおいしいです」
続いては…。
（豊成アナウンサー）
「ランチのハンバーグ、おいしそう～、いただきます」
「う～んジューシー！ハンバーグがとっても肉々しいです、タマネギの甘みを感じるソースにめちゃくちゃ合います」
「この、ハンバーグランチにサラダも追加で注文して、1000円でおつりがくるというのはありがたいです」
ほかにもドリアやデザートなど人気メニューは数知れず。
お酒の当てにも事欠きません。
（お客さん第1号）
「安定したおいしさを噛みしめているような感じで、テンション上がってます」
「学校が近くにあるので、ここにできたということが大きいなと思っています」
（豊成アナウンサー）
「何を注文した？」
（神奈川県から）
「パスタを注文しました」
（豊成アナウンサー）
「味は？」
（神奈川県から）
「おいしいです」
（豊成アナウンサー）
「駅直結というのは？」
（神奈川県から）
「すごく便利だと思います。また出張来たら来ようかなと思います」
（サイゼリヤ徳島駅クレメントプラザ店・伊井志暢 店長）
「高校生のお客さまにも日常的に使ってもらったりとか、駅直結という利点もあるので、ワインを楽しんでもらいたい」
「いろんな多くの方に使ってもらえたら」
サイゼリヤ徳島駅クレメントプラザ店は、午前10時から午後10時まで、徳島駅クレメントプラザの休館日以外、年中無休で営業予定です。