マクロスとかガンダムWの話ではないらしい

ボーイング・オーストラリアは2025年12月9日、MQ-28「ゴーストバット」から空対空ミサイルAIM-120「アムラーム」を発射し、空中目標を撃墜したと発表しました。

【動画】ホ、ホントにミサイルを発射した!! これが、アムラームを撃つ無人機です

この実験はオーストラリア空軍（RAAF）との合同で行われ、MQ-28は有人機である F/A-18E/F「スーパーホーネット」および E-7A「ウェッジテイル」空中警戒管制機と連携。自律行動状態のMQ-28が戦闘機クラスの標的ドローンを撃破したとのことです。

MQ-28、E-7A、F/A-18Fはそれぞれ別地点から発進し、MQ-28 の管制は離陸後に E-7A のオペレーターが担当しました。まず、標的を追跡していた F/A-18F が編隊内でデータを共有し、その後MQ-28が位置を調整。交戦許可を受けてAIM-120を発射し、標的ドローンを撃墜しました。

自律飛行中の無人機がAIM-120を発射したのは今回が初めてです。同ミサイルはアクティブ・レーダー・ホーミング方式の対空ミサイルで、一度ロックオンして発射すれば、母機による誘導が不要でミサイル自体が目標を追尾します。

この種の無人機が有人戦闘機と連携し、敵航空標的を撃墜し得ることを示した実験は、現時点で米国・中国・ロシアでも成功の発表がなく、航空宇宙大国に先駆けた成果となる可能性があります。

なお、無人機による対空ミサイル発射の例としては、トルコの防衛企業バイカルが開発する「バイラクタル・クズルエルマ」が、11月に空対空ミサイル「ギョクドアン」の模擬弾を発射し、F-16に対して撃墜判定を得ています