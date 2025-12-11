妹さんに抱っこされてご満悦の猫さん。お姉ちゃんが猫さんの名前を呼んでみると、まさか過ぎる反応が返ってきて...。

SNSで話題となっている投稿は記事執筆時点で25.2万回再生を突破し、「焦点がwwwwwwww意地でも目を合わさない強い意志を感じるwwwww」「お鼻と肉球ピンクピンクでかわちい」「お目目キラキラしてる」といったコメントが寄せられています。

【動画：妹のことが好きすぎる猫→お姉ちゃんが『名前を呼ぶ』と…つい笑ってしまう『リアクション』】

妹のことが大好きな「ねこ」くん

TikTokアカウント『ちわわいぬ@ねこ』に投稿されたのは、茶白猫「ねこ」くんの姿。猫に「ねこ」という珍しいお名前ですが、ご家族みんなに長年の間、愛情を込めて「ねこ」と呼ばれているそうです。ビー玉みたいにキラキラの目がチャームポイントなのだとか。

ある日、妹さんがねこくんを抱っこしていたといいます。ねこくんは妹さんのことが大好きで、抱っこは妹さんとパパさんにしかさせてくれないそう。妹さんに抱かれてご満悦のねこくんのことを、お姉ちゃんが「ねこ、ねこ」と呼んでみたところ...。

聞こえているはずなのに...

なんと、ねこくんがお姉ちゃんと目を合わせようとしなかったといいます。明らかにお姉ちゃんの声が聞こえている様子だったというねこくん。顔はお姉ちゃんのほうを向いていたのですが、目はお姉ちゃんを見ようとしなかったのだとか。

妹さんに抱っこされながらナデナデされるという至福の時間を過ごしていたねこくん。「2人の時間を邪魔しないでニャ」というようなシカトっぷり。ねこくんの反応にお姉ちゃんは、「やばい、目ぇ合えへん、ねこと」とショックを受けたといいます。

同じ猫とは思えない

後日、お姉ちゃんがねこくんの抱っこに挑戦したところ、ねこくんが大暴れしたそう。何とか抱っこしようとするお姉ちゃんに、「嫌ニャ、離せー」というように唸り声を上げたといいます。妹さんに抱っこされているときは、まるで猫が変わったよう。

一人暮らしをしていて、ねこくんにはたまにしか会えないというお姉ちゃん。会ったときは嬉しくて、つい構い過ぎてしまうのだそう。拒否されてもお姉ちゃんのねこくんへの愛は止まらないそうで、何とか距離を縮めたいのだとか。いつかねこくんを抱っこできる日を楽しみにしているお姉ちゃんなのでした。

投稿には、「トランス状態」「肉球スンスンしたい」「でっ可愛いーーー！！ぬいぐるみみたい」「安心してる。小さい子供みたい。可愛い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『ちわわいぬ@ねこ』には、今回紹介したねこくんとチワワさんたちの賑やかな日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ちわわいぬ@ねこ』さま

