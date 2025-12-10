【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】義父がすでにブチ切れ「もう一円も貸さん！」＜第6話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第6話 義父も怒り心頭
【編集部コメント】
アリサさんは昔から、あれやこれやと理由をつけてお義父さんにお金を借り続けてきました。「次のお給料が入ったら返すから」が口癖ですが、仕事をすぐに辞めてしまったり、稼いだ分をすぐ浪費してしまったり……と、お金が返ってきたことは一度もありません。お義母さんは倹約家ですし、お義父さんも会社員時代は大企業に勤めていたので貯えはありました。ですがその貯金もジワジワ減り、何よりアリサさんがいつまでたってもしっかりしないと考え、「もう貸さない」と厳しく言い渡したそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第6話 義父も怒り心頭
【編集部コメント】
アリサさんは昔から、あれやこれやと理由をつけてお義父さんにお金を借り続けてきました。「次のお給料が入ったら返すから」が口癖ですが、仕事をすぐに辞めてしまったり、稼いだ分をすぐ浪費してしまったり……と、お金が返ってきたことは一度もありません。お義母さんは倹約家ですし、お義父さんも会社員時代は大企業に勤めていたので貯えはありました。ですがその貯金もジワジワ減り、何よりアリサさんがいつまでたってもしっかりしないと考え、「もう貸さない」と厳しく言い渡したそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび