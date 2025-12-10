打っている人だけでなく、見ている人まで「気持ちいい！」と叫びたくなる瞬間だった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第2試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、東4局1本場に見事な倍満ツモ。同試合では東1局にも渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が倍満ツモを披露しており、大物手が乱舞する展開になった。

【映像】実況者も「気持ちいい！」と叫んだ赤5索一発ツモで倍満成就の場面

東4局1本場、園田は1万8700点持ちの3着目だった。トップ目を走る多井とは2万1300点差。試合の折り返し地点で、少しでも差を縮めておきたい場面だった。すると園田の手はソウズで1面子、マンズで1面子が完成。その他の不要牌を整理しておけば、自然とタンヤオ・平和・一盃口といった役に近づいていきそうな好配牌だった。

ここに園田のツモも噛み合っていく。次々に有効な中張牌を引き入れ、5巡目にはイーシャンテンに。ここから少し時間がかかったものの、11巡目の6筒引きでテンパイ。タンヤオ・平和を確定させた2・5索の両面待ちでリーチを宣言した。

山には残り3枚。しかも赤5索が残っていると放送席で話題になっていたところ、一発で引いてきたのは、まさに赤5索だ。実況・松嶋桃（協会）は園田の気持ちを代弁というよりも、むしろ見ていた自分の感情として「赤5索！気持ちいい！」とコメント。さらにこの試合、多井に続く倍満が出たことで「え？また！？一発で、超高目で、裏乗せて4000・8000ですか？」と続けた。

園田のアガリはリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・一盃口・赤・裏ドラとぴったり8翻で倍満、1万6000点（＋300点、供託1000点）。松嶋のコメントが呼び水になったのか、ファンからも「一番気持ちいいヤツ〜」「賢ちゃんかっけー！」「すげえ展開」「また倍満だと」といった声が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

