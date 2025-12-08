この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【今さら聞けない】ドラマ『良いこと悪いこと』、キングの妻・高木加奈の言動がおかしい？ いじめ被害者「ドの子」との衝撃的な関係とは

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 キングの妻とドの子は同一人物？！高木加奈・犯人説！」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと悪いこと』について、主人公・高木将（キング）の妻である加奈が、過去のいじめ事件の復讐者ではないかという説を深掘りした。



動画ではまず、キングの不自然な反応について言及する。夢の絵の映像に「瀬戸紫苑」という名前が出た際、他の同級生が動じない中、キングだけがひどく驚き後ずさるシーンがあった。考察者のトケル氏は、視聴者コメント「瀬戸の名前を聞いた時のキングの驚き様が異常」を引用し、この反応はキングだけが知る特別な関係性を示唆しているのではないかと指摘した。



次に、妻・加奈の言動の違和感に焦点を当てる。加奈はキングに対し「同窓会行ってから様子おかしいことわかってるよ」と心配する素振りを見せる一方で、その悩みを深く聞こうとはせず、娘の花音のそばにいることを優先するよう促す。トケル氏は、この流れに「まずキングが抱えているものを聞く方が先なのでは？」と疑問を呈し、加奈の行動が本心からの心配ではない可能性を示した。



これらの点を踏まえ、動画では視聴者から多く寄せられている「高木加奈が、昔いじめられていた“ドの子”こと瀬戸紫苑の関係者ではないか」という説を紹介。特に有力な説として、「紫苑は加奈の妹で、その死の理由がキングたちのいじめにあると信じた加奈が、復讐のためにキングに近づき結婚したのではないか」というシナリオを提示した。娘の名前が、ピアノを連想させる「花音（カノン）」であること、そして紫苑がピアニストを目指していた可能性が、この説の信憑性を高めているという。



最後にトケル氏は、次回予告で流れたピアノ曲「カノン」に触れ、この曲が物語の核心に迫る重要な鍵となると推察。キングの妻・加奈が本当に復讐者なのか、それとも別の真実が隠されているのか、今後の展開から目が離せない。