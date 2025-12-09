ケイティ・ペリーとカナダ前首相が“交際”公表、日本で撮影した写真や動画で
歌手のケイティ・ペリー（41歳）が、カナダ前首相のジャスティン・トルドー氏（53歳）との交際をインスタグラムで公表した。12月6日、日本で撮影された写真や動画を投稿し、2人の関係を明らかにした。
投稿には、2人が寄り添って自撮りする姿や、食事をしながら見つめ合う動画が含まれている。ケイティは「The Lifetimes Tour」で来日、先週にはトルドー氏が岸田文雄元首相夫妻と会食する場面も報じられていた。岸田氏は自身の投稿で「カナダのジャスティン・トルドー前首相がパートナーのケイティ・ペリーさんと来日され、私たち夫婦と昼食をご一緒しました。総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。こうして交友を続けられていることを嬉しく思います」と綴っている。
トルドー氏もこのメッセージをリポストし、「ケイティと私はあなたと裕子さんと食事できてとても嬉しかった。友情と国際秩序、そしてより良い未来への継続的な取り組みに感謝します」と述べた。
ケイティは今年、俳優オーランド・ブルームと破局しており、トルドー氏とは数か月前に交際を開始したと言われている。トルドー氏も2023年に妻ソフィー・グレゴワール氏との離婚を公表していた。
